Jacobo: "Tenemos muy claro qué debemos hacer para pasar"

El Xerez Deportivo FC continúa poniéndose a tono físicamente para afrontar dentro de un mes el partido contra el Ciudad de Lucena, semifinal del ‘play-off’ de ascenso a Segunda División B que se disputará en Marbella y que, como se sabe, a los azulinos sólo les vale un triunfo para jugar siete días después la final contra el Betis deportivo o el Utrera.

A falta de conocer qué día será el choque contra los lucentinos -el sorteo es el próximo jueves-, la plantilla de Josu Uribe sigue con su planificación. Este viernes tocó entrenamiento en el Estadio de Chapín y este sábado los jugadores están citados de nuevo a las nueve y media de la mañana para llevar a cabo una nueva sesión.

Contando los días está la plantilla azulina, entre ellos el atacante isleño Jacobo. El futbolista reconoce que quien más quien menos piensa en el partido contra los cordobeses pese a que aún quede un mes para el choque. Y entre las principales premisas está la de no lesionarse: “Las sensaciones en los entrenamientos están siendo muy buenas, todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido y ahora lo más importante es coger el punto físico ideal para llegar lo mejor preparados posible al partido. Hay que tener cuidado, porque una lesión a estas alturas podría significar perderte lo mejor de la temporada, es algo que entre los compañeros lo hemos hablado y tenemos claro que hay que avisar si notamos alguna molestia, por mínima que sea”.

Al Xerez DFC sólo le vale el triunfo frente a los cordobeses al haber dictaminado la RFEF que quedó tercero pese a que en el único enfrentamiento particular entre los dos equipos saliera victorioso el cuadro de Uribe: “Es algo que no podemos mover, la Federación ha decidido de esta manera y sólo nos queda asumirlo porque es lo que toca. Nosotros hemos quedado terceros, pero otros equipos también se han quedado fuera por muy poco. Sabemos que sólo nos vale la victoria y tenemos claro qué tenemos que hacer, ganar sí o sí”.

"El Ciudad de Lucena es un equipo bien organizado, pero nosotros ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera"

La igualdad entre Ciudad y Xerez DFC es máxima: ambos sumaron 55 puntos y encajaron el mismo número de goles (24); mientras que los cordobeses anotaron dos más que los xerecistas (46 por 44). Para Jacobo, significa que las fuerzas estarán muy igualadas: “Sabemos que el Ciudad de Lucena es un equipo muy bien organizado, es difícil meterle mano, ya lo comprobamos aquí, que nos costó mucho ganarle. Pero, conociendo al míster, nosotros iremos a por el partido desde el principio, sólo nos vale ganar. Tenemos un equipo que es capaz de ganarle a cualquiera, creo que ya lo hemos demostrado esta temporada. Ellos saben que el empate les vale y creo que eso al final les puede perjudicar”.

A nivel personal, Jacobo apunta que ha realizado una temporada algo irregular: “No ha sido de mis mejores temporadas. He tenido buenos partidos pero quizá me ha faltado un poco de regularidad”. No obstante, parta de titular contra el Ciudad o desde el banquillo, otorga una gran importancia a la novedad de los cinco cambios, dado que los equipos no van a llegar al ‘play-off’ en plenitud física: “Van a ser muy importantes, porque la sensación es rara, vamos a llegar después de mucho tiempo sin competir”. Precisamente en su demarcación, Uribe tiene donde elegir: “El míster ahí tiene muchas opciones: Bello, Casares, Zafra, Amín... Yo voy a trabajar lo máximo posible para jugar y ya decidirá el míster. Si me toca ser titular, pues a dar el máximo y, si no, pues a esperar, sabiendo que hay cinco cambios y que son muy importantes, es algo que he comentado con Francis y Dani. Todos tenemos que estar preparados para cuando el míster decida ponernos, atentos y muy concentrados”.