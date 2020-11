José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo mantenga la buena línea de juego que realizó contra el Arcos en la visita de este domingo al Alfonso Murube de Ceuta, donde espera un rival que se incorporó a los entrenamientos este jueves tras estar la plantilla confinada durante diez días por los tres casos COVID. Pese a estas circunstancias, Pérez Herrera cree que el Ceuta competirá y no quiere que su plantilla caiga en la más mínima confianza.

-¿Qué Ceuta se puede esperar teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días?

-Es un arma de doble filo muchas veces. La situación es lastimosa por la situación que existe. Lo primero es la deportividad y nos hubiese gustado que no hubiera pasado por este percance. Viendo cómo está la situación a nivel mundial, mañana nos puede pasar a nosotros tranquilamente, porque nadie está exento de esto. Es verdad que han estado confinados durante un tiempo, que hasta el jueves no retomaron los entrenamientos, pero al final, como plantilla y juegue quien juegue, el Ceuta siempre va a ser un rival a tener en cuenta y con un entrenador y un cuerpo técnico lo suficientemente inteligente para convertir esas debilidades en fortalezas, quizá como arma motivacional. Así que no podemos creer que porque el rival haya tenido que entrenar en casa por estar confinado o que haya empezado a entrenar el jueves para el partido del domingo va a ser un partido más fácil. Jugarán con sus armas y será igualmente un equipo competitivo.

-¿Ha tenido que incidir en ese aspecto a sus jugadores, que no cabe relajación pese a cómo afronta el rival el partido?

-Exactamente. También un poco tratar el tema evitando dar toda la información, simplemente tomarlo como si estuviéramos en una situación competitiva normal. Intentar ser los mismos, trabajar pensando que igualmente vamos a ser once contra once y que nos van a poner las cosas muy difíciles; y no salirnos de ese guión, de intentar mejorar en cada partido y en cada situación independientemente del rival, aunque sabemos que es uno de los llamados a estar arriba.

-Dos visitas al Murube, dos victorias.

-Tampoco hemos hablado de eso, porque cuando se habla de estadística basta que lo digamos para que se incumpla. No le damos importancia porque al final cada partido, cada temporada y cada momento son diferentes. Las estadísticas, como se dice, están para romperlas y vamos a intentar que no sea esta temporada, pero sabemos que va a ser complicado. No va a crecer el porcentaje de opciones a conseguir la victoria, así que no le damos la mayor importancia, es una anécdota aunque intentaremos mantenerla el domingo. Nuestra idea es ir a todos los campos con la intención de conseguir los tres puntos, dejarnos todo en el campo. Sabemos que vamos a un campo siempre complicado y ante un rival que por el proyecto es de los que aspiran a estar arriba. Vamos preparados para ello, a intentar hacer el mejor papel posible y a conseguir la victoria.

-Jerez está en nivel de alerta 4. Ceuta también está mal. Desplazamiento muy temprano, barco... ¿Cómo se afronta todo esto?

-Afrontándolo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que forma parte del deporte. Tenemos que madrugar y viajar a una zona que como la nuestra está muy afectada por el virus. Al final, al Ceuta a la inversa le pasa cada semana al tener que viajar a la península, así que no se puede poner como excusa. Tenemos que hacer el esfuerzo de madrugar y del viaje y afrontar el partido con el desgaste del viaje en barco, pero ni antes ni después puede ser motivo de excusa. Además, creo que es el único viaje largo esta temporada de momento por el subgrupo. Lo importante es que tanto ellos como nosotros acabemos igual de sanos.

-¿Qué partido tiene en la cabeza?

-Somos dos rivales con buenas plantillas, proyectos ilusionantes y fuerzas igualadas, cualquier detalle, para quien lo aproveche, puede decantar la balanza. Al final va a ser un partido de mucho desgaste. No sé qué estilo de juego se dará, se irá dando las circunstancias, al final son los jugadores los que interpretan. Somos conscientes de que a José Juan le gusta salir con el balón desde atrás, juego de posesiones largas, tener el control a través de la posesión y suponemos que intentarán ser fieles a esa filosofía. Luego, según se den las circunstancias es una incertidumbre que intentaremos llevar a nuestro terreno.

-Una de las señas de identidad del Xerez DFC es la presión alta. ¿Cree que el Ceuta puede renunciar un poco a su estilo para contrarrestar?

-Es una opción más, no podemos ser adivinos. Trabajaremos el partido sabiendo que pueden salir con su filosofía, pero también iniciando desde atrás para buscar la alternancia en largo o jugar por fuera o incluso jugar más directo. Tenemos que estar preparados para las tres situaciones porque no sabemos por cuál se van a decantar. Cada uno prepara el partido y se pone en varios escenarios a la vez, aunque durante la semana es difícil trabajarlo todo, pero intentamos dar esas pinceladas para tener el mayor número de aspectos controlados.

-Sí parece claro que la línea es la que se vio en la primera parte contra el Arcos.

-Esa es la idea, con la que partimos desde el inicio de este proyecto. Es verdad que lo estamos llevando a cabo por fases. Para mí la primera parte fue excelente en cuanto a esa idea de jugar en campo rival, de ser intensos, de recuperaciones rápidas, de jugar con velocidad y pisar mucho el área rival. Perfecta lo hubiera sido de tener más acierto de cara a gol y haberlo mantenido durante la segunda parte. Tenemos que seguir trabajando para que esos tiempos se alarguen en los partidos y tener un mayor acierto.

-Haciendo el simil taurino, se falló con el estoque. Con rivales más potentes se puede pagar caro.

-Sí, nos faltó matar el partido y de disfrutar de una manera más placentera del esfuerzo que hicimos en la primera mitad. Fallamos con el estoque varias veces y al final parece que te puede pillar el toro, hablando metafóricamente. Buscamos cerrar los partidos antes que podamos. También lo conseguimos con rivales como el Puente Genil, con fases en las que pudimos avasallar a rivales de entidad mayor y que a priori no iban a encerrarse sino a buscar el ataque, equipos alegres y con grandes plantillas. Sabemos que va a ser más difícil con rivales con mayor categoría dentro del grupo, pero creemos que somos capaces.