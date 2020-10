-A una semana del inicio de la Liga, ¿cómo ve al equipo?

-El objetivo era terminar esta semana con buenas sensaciones, tomarnos estos dos partidos que hemos tenido en cuatro días con rivales que sabíamos que nos iban a plantar cara con la idea de estar preparados y afrontamos el inicio de Liga con la seguridad y la confianza en nosotros de que estamos haciendo las cosas bien. Creo que en ambos encuentros lo hemos conseguido, nos ha faltado quizá mantenerlo durante los 90 minutos, pero también forma parte del fútbol y es complicado. Nos vamos con sensaciones positivas, pensando que estamos preparados para el comienzo de Liga y sabiendo que ahora ya llega realmente lo importante. Siempre quedan retoques y detalles que se pueden perfilar y mejorar, pero en general estamos tranquilos y contentos. Sabemos que el equipo, si todo marcha con normalidad, va a salir con un alto nivel competitivo el domingo.

-A qué nivel cree que está ahora mismo el equipo?

-Ya hemos hablado de la rareza de la pretemporada, de que en la segunda semana de trabajo después de estar seis meses totalmente parados tuvimos que competir de forma oficial. El equipo ahí cogió un buen tono de sensación y seguridad, luego hemos tenido ciertos altibajos que hemos conseguido recuperar esta semana. Todavía nos queda bastante para estar al cien por cien y para estar al máximo nivel que puede dar el equipo, pero estamos con el punto justo para iniciar con la seguridad necesaria para la competición.

-Parece que ya tiene la portería y la defensa clara aunque del centro del campo hacia delante tiene alternativas. ¿También está claro el esquema?

-Hemos intentado llevar a cabo dos esquemas. Empezamos con un 4-2-3-1 que después fuimos cambiando durante la segunda y tercera semana para tener esos dos planes preparados. Creo que el equipo tiene jugadores para llevarlos a cabo en ambas situaciones y sobre todo la idea de jugar bastante tiempo en campo rival, en lo que vamos a tratar de insistir, que sea un aspecto que se mantenga en el tiempo.

Balance de la pretemporada "El equipo cogió un buen tono de sensación y seguridad, luego hemos tenido ciertos altibajos que hemos conseguido recuperar esta semana. Todavía nos queda bastante para estar al cien por cien"

Uno o dos puntas "Podemos jugar con un solo punta o con dos, dependerá del rival, del contexto y de la situación del partido"

Curro Rivelot "Tiene ficha del filial y vino con esa idea, pero poco a poco ha ido demostrando que tiene esa capacidad para mantenerse en el primer equipo"

Falta un central "Cuanto antes venga, más tranquilos vamos a estar, pero hay que tener empatía con el club, sabemos que el presupuesto está limitado por la pandemia"

Lesiones de Bello y Padilla "No son lesiones graves ni preocupantes, pero sí lentas de recuperar. No hay que tener prisa. Esperamos que Bello pueda entrenar esta semana normal, con Padilla hay que esperar un poco más"

-Contra el Jerez Industrial, el equipo ha jugado con Máyor como delantero centro y luego ha bajado a la mediapunta para que Antonio Sánchez ocupara su demarcación. ¿Cuál de las dos alternativas tiene más opciones de empezar?

-Dependerá de la situación, del contexto, del rival, de cómo te pueda salir el contrario. Sabemos que en casa puede que haya equipos que vengan a encerrarse atrás; o equipos que incluso sean valientes y no salgan con ese cariz, sino que sean atrevidos de principio. Habrá momentos para ambas situaciones, para jugar con dos puntas ante un equipo que se encierre bastante y tengamos la necesidad de buscar centros continuos al área y balones muy directos al área; y si necesitamos un juego más creativo, tendremos que jugar con un sólo punta y tener esa alternativa para cuando un partido se ponga en esa situación. Es un arma que podemos utilizar dependiendo del contexto que se vaya dando y dependerá de las circunstancias.

-Curro Rivelot sigue acumulando minutos y devolviendo la confianza con buen juego. ¿Está incluso para ser titular en Liga?

-Partimos de la base que no le regalamos nada a nadie y eso lo saben ellos. Esa confianza se la ha ganado él durante los entrenamientos y con los ratos que ha tenido en los partidos de pretemporada. Con el tiempo, ha demostrado que es un jugador que está capacitado para ser un jugador más de la primera plantilla. Es verdad que es un jugador con ficha del filial, que vino con esa idea, pero él poco a poco ha ido demostrando para nosotros que tiene esa capacidad para mantenerse en el primer equipo e incluso para tener protagonismo, como lo ha hecho en partidos importantes como fue el de Puente Genil aquí en casa, que era oficial e hizo muy buen partido. Eso nos da también a nosotros esa seguridad. La confianza se la ha ganado él, no es algo que le regalemos ni le hayamos dado por antojo. Poco a poco ha ido trabajando, se lo ha ido ganando y ahí tiene el fruto.

-¿Le gustaría tener cerrada la plantilla antes del comienzo del curso liguero contra el Rota?

-Siendo francos sería lo ideal para ya estar tranquilos y saber con lo que vamos a trabajar lo que queda de temporada. Así que cuanto antes venga, más tranquilos vamos a estar. Lo que pasa es que no está siendo fácil porque sabemos que este año el presupuesto está limitado por el tema de la pandemia y la crisis y es difícil encontrar en estos momentos un central de las características que queremos y en las condiciones a las que podemos llegar. Tenemos que tener la empatía con el club de que no podemos optar a cualquier jugador sino que tenemos que ir haciendo ese filtro para equivocarnos lo menos posible.

-¿Hasta que punto son preocupantes las lesiones de Padilla y Bello?

-Son ambas lesiones de rodilla. No son graves, que es lo positivo, que no son graves ni preocupantes a priori. Pero sí son lentas para recuperar y no hay que tener prisas, además estando en una época que hay que centrarse más en la preparación que la competición. Esperamos que esta semana Bello, que ya ha estado entrenando con el grupo aunque de manera controlada, pueda entrenar de manera normal; y Padilla quizá tarde un poco más, porque fue una lesión un poco más fuerte y necesitaba un par de semanas más.