El Xerez DFC regresa este jueves a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer para terminar de preparar el encuentro de este domingo en Chapín contra el Ceuta en el duelo entre el segundo clasificado y el cuarto. Los azulinos aventajan en cinco puntos a los ceutíes y un triunfo de los de José Herrera alejaría al cuadro caballa a ocho puntos con 15 por disputarse, una ventaja casi ‘insalvable’ y que permitiría a los jerezanos tener pie y medio en la siguiente fase, además de suponer un golpe moral antes del derbi de la próxima semana contra el Xerez CD.

Uno de los jugadores que puede reaparecer contra el Ceuta es Antonio Oca. El central jerezano no juega desde el primer partido del año contra el Rota. Sufrió una microrrotura de nueve milímetros en el abductor en la semana previa al duelo con la Lebrijana y se perdió también el encuentro contra el Arcos. El central asegura estar “bastante bien, llevo ya varios días entrenando con el grupo y poco a poco estoy cogiendo ritmo para estar a disposición del míster”.

En cuanto a su posible reaparición, señala que “siempre que uno no puede ayudar al equipo estando lesionado es duro, porque el trabajo que haces de manera individual con el fisio no es igual que estar con los compañeros y estar en la dinámica del grupo. Voy a trabajar esta semana al cien por cien y si veo que estoy en condiciones se lo comunicaré al míster, al igual que si me veo que no estoy a tope”.

Lesión "Llevo ya varios días entrenando con el equipo y me encuentro bien, me queda coger el ritmo"

Motivación "Estos partidos no se los quiere perder nadie, es un plus más, aunque los puntos valgan igual"

Racha "Nosotros pasamos por esa mala dinámica y salíamos al doscientos por cien, ellos van a venir ahora igual"

Sin público "El año que vuelvo a Jerez no podemos disfrutar de la afición, que siempre es un plus, es una pena no tenerla"

Partidos como el del Ceuta o el siguiente contra el Xerez CD son los que ningún futbolista se quiere perder porque “es un plus más de motivación. De todas formas, son tres puntos iguales que cuando te enfrentas a uno de abajo, pero estos partidos no se los quiere perder nadie”.

El Ceuta acude a Chapín con una victoria en los últimos nueve partidos, cinco seguidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. Oca cree que eso le hace ser aún más peligroso: “Ha cogido una dinámica por la que quizá nosotros ya pasamos y sabemos cómo va a venir. Vamos a tener que estar a más del cien por cien porque para ellos es una final y se lo juegan todo. Tiene grandísimos jugadores, al igual que nosotros, y va a ser un partido muy competido y bonito para jugarlo”.

Oca cree que los de José Juan Romero plantearán un partido al ataque y que les puede beneficiar: “Nosotros cuando estuvimos en esa misma dinámica salíamos a los partidos al doscientos por cien y ellos vendrán ahora igual porque quieren salir cuanto antes de esa situación. Pero si nosotros salimos como tenemos que salir y jugando como lo estamos haciendo en los últimos partidos podemos provocarles precipitación y nos puede venir muy bien”.

Los azulinos se colocarían con ocho puntos de ventaja en caso de victoria y darían un paso casi definitivo para la clasificación entre los tres primeros a la segunda fase. Oca prefiere ser cauto: “Eso no lo miramos, vamos partido a partido, queremos intentar ganar todos los partidos y al final ya se verá dónde acabamos”.

Por último, el defensa jerezano lamenta que precisamente en su vuelta a la ciudad después de varios años jugando fuera no pueda estar disfrutando de la afición: “Desde pequeño me ha gustado ir a Chapín a ver los partidos, este año firmo aquí y por desgracia no estamos disfrutando de la afición. Nuestra afición es un plus más que en este tipo de partidos nos ayuda muchísimo. Es una pena no poder tenerla”.