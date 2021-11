José Pérez Herrera: "Hay que intentar revertir la situación lo antes posible, pero no nos podemos volver locos"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, espera que su equipo ponga fin en Coria a una mala racha de tres derrotas consecutivas y cuatro semanas sin ganar. Los azulinos se enfrentan a un rival de la parte alta y el técnico xerecista explica que el equipo no debe acarrear con más presión de la que ya tiene y señala que hay que insistir y seguir trabajando corrigiendo los pequeños errores "que nos están penalizando demasiado".

-Cuatro semanas sin ganar y tres derrotas consecutivas. Es hora de cortar ya esa mala racha.

-Con esa intención vamos este domingo a Coria, revertir esa dinámica que llevamos ahora y sobre todo de puntuar. Creo que de esos cuatro ha habido partidos en los que el equipo ha merecido mucho más y con esa insistencia tenemos que seguir buscando la victoria en Coria. Sabemos que va a ser un partido complicado, un rival que está en buena línea pese a haber perdido el último partido pero que está en el grupo de cabeza y que se muestra muy poderoso y las ideas muy claras como local. Pero nosotros consideramos que también somos capaces de hacer las cosas bien y cuando lo hacemos vendemos también cara la derrota. En esa línea queremos ir a Coria, a hacer un buen partido, a buscar nuestra mejor versión e intentar convertir un buen resultado.

"Será un partido complicado ante un rival que está en buena línea y que está en el grupo de cabeza"

-¿Qué espera del Coria?

-Esperamos un equipo muy intenso, muy bien organizado, a nivel deportivo agresivo y con las ideas muy claras y que disputa cada balón a muerte, lo hemos visto en varios partidos. Tienen las ideas muy claras tanto a nivel defensivo como ofensivo. Es un equipo solidario en el esfuerzo y en las ayudas y por eso digo que va a ser un partido muy disputado como la mayoría de los que nos estamos encontrando y que tenemos que buscar nuestra mejor versión.

-¿Le está faltando al equipo contundencia defensiva en los goles que está encajando?

-Son al fin y al cabo jugadas esporádicas. Durante los partidos el equipo se muestra concentrado y con la sensación de tenerlo todo controlado y de repente aparece una jugada de ese tipo y la verdad es algo en lo que tenemos que aplicarnos, cambiar esa dinámica de que jugadas puntuales cambien el devenir de nuestros partidos, ya sea por una expulsión o por un gol que claramente con un poco más de concentración puede ser evitado o dificultado al rival y no ponerle las cosas tan fáciles. Hay que intentar eso, no perder en ningún momento la concentración y mostrarnos más seguros y contundentes. Es quizá el detalle que ahora nos está faltando porque esos pocos errores nos están penalizando y los rivales lo aprovechan casi al cien por cien. Lo hemos hablado con un grupo de jugadores, el partido del Cádiz B daba la sensación de tener el partido controlado, estábamos teniendo acercamientos, ellos apenas habían pisado nuestra área y en una jugada en el minuto 35 que parece que no tiene ningún tipo de peligro hay un desajuste defensivo y te condiciona el partido. Hay que cambiar esa dinámica lo antes posible.

"Hay que intentar no perder en ningún momento la concentración y mostrarnos más seguros y contundentes. Pocos errores nos están penalizando mucho"

-Tras esta mala dinámica, ¿está teniendo que actuar más de psicólogo que de entrenador?

-Es una faceta que siempre tenemos que tener controlada. Cuando la cosa va bien para que no nos vengamos excesivamente arriba y nos creamos que todo va a ser coser y cantar y ahora mentalizar a la gente de seguir la línea que marcamos el domingo ante el Cádiz B pese a estar con uno menos y cuidar esos pequeños errores que nos están penalizando. Lo que nos queda es insistir, ser un martillo pilón, trabajar duro y seguir creyendo, si lo hacemos esta dinámica cambiará. Hay que tener confianza en lo que hacemos y no venirnos abajo.

-¿Pero usted ve al vestuario bien?

-Sí, lo veo bien. Evidentemente el lunes vienes jodido porque el resultado al final te fastidia y te condiciona el factor anímico. Pero cuando valoramos todo el partido y vemos todo lo que hacemos bien, y también vemos lo que podemos corregir, te vas con muchas sensaciones positivas, hacemos más cosas bien que mal. Si ahora mismo necesitamos hacer partidos casi perfectos para conseguir puntos, habrá que buscar esa excelencia máxima para que el trabajo se convierta en buenos resultados.

-¿Y hay presión por acabar con esa mala racha?

-No nos podemos obsesionar con que todo hay que arreglarlo a corto plazo, sería un estrés y una presión añadida. Sabemos que tenemos que cambiarlo y que para ello hay que seguir trabajando duro. A partir de ahí, vamos a intentar que sea lo antes posible, pero como todo no lo podemos controlar no nos podemos obsesionar. El domingo tenemos un partido contra un rival que también quiere ganar, que juega en su campo y que está fuerte y ya sabemos que en el fútbol existe esa aleatoriedad de que aunque hagas las cosas bien no obtienes la recompensa que mereces. Tampoco nos podemos volver locos, queda mucha temporada y sí intentar que esto se revierta lo antes posible.