Gonzalo Poley: "En el momento que me contactaron ni me lo pensé"

Gonzalo Poley, uno de los refuerzos del Xerez DFC en el mercado invernal, ha completado la primera semana de trabajo sin contratiempos y poco a poco adaptándose tanto a lo que le pide el míster azulino como a sus nuevos compañeros. El sanluqueño, que ha llegado sin ritmo debido a que se encontraba sin equipo, confía en aprovechar la semana que queda antes del partido contra el Córdoba para terminar de ponerse a punto aunque confiesa que "físicamente estoy bien y sólo me falta el ritmo de competición".

El mediocentro, que ha sido presentado en Bambú Jerez, nuevo patrocinador de la entidad, ha agradecido a la dirección deportiva y al entrenador el interés por hacerse con sus servicios y ha confesado que "en el momento que me contactaron ni me lo pensé".

Poley cuenta con una gran experiencia en Segunda División B y ha seguido de cerca la Segunda RFEF y considera que "hay muy buen nivel. Para mí el Grupo 4 y el 5 son los más fuertes, tenemos equipos históricos como Córdoba y Mérida y equipos que han hecho una primera vuelta muy buena como Cacereño o Coria. Va a ser una segunda vuelta muy complicada, esto es Segunda B y hay que competir, todos los partidos van a ser complicados. Mi primera semana ha sido muy buena, veo al equipo superenchufado y como ha dicho el presi vamos a dar que hablar".

Físicamente, "me encuentro muy bien, estoy contento de haber completado la primera semana sin ningún problema. Siempre tienes esa duda cuando estás sin competir, a ver si estás al nivel competitivo de los compañeros. Creo que sí, que me falta ese ritmo que te da la competición, pero eso se recupera poco a poco. Me encuentro disponible para aportar lo que le haga falta al equipo", apuntó.

Del proyecto, señala que tiene una "opinión muy buena, si no no hubiera venido. Es un club que está creciendo, que tiene muchísimo margen de mejora, que cada año está haciendo las cosas mejor y creo que el proyecto es muy bueno". Y sobre su aportación al equipo, asegura que tiene "capacidad de liderazgo y experiencia en la categoría. Soy un 8 organizador, me gusta llevar el peso del partido y siempre pido la pelota. Si puedo dar ese puntito de experiencia al equipo le va a venir bastante bien".