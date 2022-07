Razvan: "Un campo como Chapín motiva"

El Xerez Deportivo FC ha presentado este jueves a Iulian Razvan, lateral izquierdo rumano procedente del Montijo, donde la pasada temporada se destapó con cinco goles gracias a su buen golpeo de media distancia y a balón parado. El nuevo jugador azulino ha sido presentado en las instalaciones de la Clínica Beiman en Guadalcacín, acto al que han acudido Ignacio de la Calle, presidente azulino; Juan Carlos Ramírez, miembro de la comisión deportiva; y Silvia del Ojo, directora de la Clínica Beiman.

El presidente del Xerez DFC fue el primero en tomar la palabra en el acto de presentación del jugador: "Presentamos a una nueva estrella de nuestro Xerez Deportivo FC y lo hacemos con toda la ilusión del mundo, estamos formando una plantilla ilusionante para ver si podemos mantenernos ahí arriba. Estamos en las instalaciones de Beiman, que ha apostado fuerte por nuestro Xerez Deportivo. Tienen una empresa nacional superacreditada en medicina deportiva. Quiero darle la bienvenida a Razvan, que recala en un club que más que un club es una familia, aquí somos los socios los que mandan y dictan las directrices. Esta es tu casa", dijo el máximo mandatario xerecista.

Posteriormente, Juan Carlos Ramírez desgranó el currículum del jugador rumano. "Iulian se desenvuelve en el lateral izquierdo, tiene 33 años y procede del Montijo, donde ha marcado esta temporada cinco goles. Cuenta con experiencia en muchos clubes de Segunda B, ha jugado también en Segunda División y también es el primer jugador de nuestro club que ha jugado Champions, marcando además un gol. Es un lateral de largo recorrido, buena salida de balón y sobre todo muy buen golpeo a balón parado. Le deseamos muchísima suerte y le damos las gracias por las facilidades que ha puesto para llegar a un acuerdo, que fue muy rápido y fácil".

Por su parte, Silvia del Ojo señalaba que "le damos la bienvenida a Razvan a la ciudad y nos sentimos muy honrados de tener la presencia del Xerez en nuestra instalaciones. Apostamos por el Xerez prácticamente desde sus orígenes y a estas alturas no entenderíamos la existencia del Xerez DFC sin la Clínica Beiman ni la Clínica Beiman sin el Xerez. Nos ponemos a vuestra disposición, somos casi familia y nos encanta acompañar al Xerez en sus objetivos. Por nuestra parte, a nivel médico sanitario esperamos que la salud de los jugadores sea óptima. Adelantamos que evidentemente renovamos nuestro acuerdo con el club y queremos dar un paso más, para que la masa social tenga sus beneficios, algo que daremos a conocer más adelante", apuntó.

Razvan, deseando empezar

El nuevo jugador xerecista dio en primer lugar "las gracias a la directiva por la confianza, al míster también y como ha dicho Juan Carlos las negociaciones fueron rápidas porque desde que surgió el interés del Xerez no me lo pensé mucho. Ha sido todo muy rápido y fácil".

El lateral anotó cinco goles en el Montijo, "la temporada que más tantos he logrado como lateral izquierdo. Me inicié siendo extremo, pero al llegar a España me convirtieron a lateral y creo que ha sido un buen año tanto colectivo como personal y ojalá caigan muchos más", manifestó el exjugador del Alcorcón, con el que militó en Segunda A.

Aseguró que le convenció "el proyecto, la afición, la ciudad y el estadio". Ya pudo jugar con el Montijo en Chapín y "tras aquel partido comentamos en el vestuario que jugar ante tante gente y un campo así motiva y ayuda a que el jugador dé más".

En cuanto a los objetivos, señalaba que "lo primero es hacer una buena pretemporada y prepararnos bien para lo que viene, porque va a ser muy duro, y luego con los entrenamientos día a día y partido a partido ya veremos dónde llegamos. No creo que nos pongamos techo. Y personales, intentar ayudar al equipo cuando lo necesite, tanto de dentro como fuera del campo y dar lo mejor de mí".

Razvan ya ha tenido oportunidad de hablar con José Pérez Herrera, que le llamó para "darme la bienvenida" y aunque aún quedan varios días para iniciar la pretemporada apuntaba que "tengo muchas ganas ya de empezar y darle caña. La pretemporada y los rivales ayudan pero hay que saber que es pretemporada y son partidos para acumular carga física".

Consumado especialista en faltas a balón parado, señaló que "yo me las pediré, pero el míster decidirá. El balón parado es muy importante, en todos los equipos donde he estado nos lo decían los entrenadores, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Ya se vio la temporada pasada que se ganaron muchos partidos por pequeños detalles".