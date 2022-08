Edu Salles: "Los goles son labor de todo el equipo"

A Edu Salles le han bastado unos pocos partidos de pretemporada en el Xerez Deportivo FC para demostrar su capacidad goleadora. El delantero brasileño fue uno de los máximos goleadores de la Segunda RFEF la pasada temporada en las filas del Mensajero y tras lo visto durante este verano, el XDFC no se ha equivocado cuando centró todos sus esfuerzos para fichar a uno de los puntas con más mercado.

Salles ha anotado cinco goles en la pretemporada, le han anulado un par de ellos más y en todos los partidos ha demostrado que está en el sitio y que remata prácticamente todo lo que le llega al área. No es de extrañar por lo tanto que el futbolista esté "muy contento" de cómo le han salido las cosas aunque reparte el mérito con el resto de compañeros porque "yo soy el que juega más adelantado, pero es labor de todo el equipo". Respecto a la temporada, señala que será "muy complicada", pero advierte de que el Xerez DFC "tiene que pelear por estar arriba porque somos un club grande".

"Me siento como en casa, uno más de ellos y este club es especial por eso, los socios son los dueños"

El punta ha hecho balance de la pretemporada, que califica de "positiva". Apunta que "hemos creado una identidad como equipo, somos bastante agresivos, contundentes y aguerridos, un equipo que tiene hambre y no se conforma. Llegamos con bastante confianza y ritmo y una competencia bastante sana entre nosotros. Y a nivel personal, igual, con mucha confianza, las cosas me están saliendo bastante bien y espero que ahora en Liga siga igual".

Salles señala que "la confianza siempre la tuve, pero cuando te caen los goles eso te ayuda a seguir trabajando más. Yo soy una persona que no me conformo, no me doy por satisfecho, siempre quiero y busco más y al final yo estoy ahí para eso, para meter goles pero también es un trabajo del equipo, que hacen todos los compañeros. Soy yo el que está más cerca de la portería, soy el que en realidad tiene más oportunidades de finalizar la jugada y estoy aquí para eso, por esto me han fichado y estoy muy contento y muy agradecido por la confianza del equipo, los compañeros me hacen llegar balones con calidad para que pueda rematar. Salimos ganando todos", manifestaba.

El delantero agradece el "cariño" que le ha mostrado la afición "desde el primer día. Estoy contento por poder demostrar a la gente que ha merecido la pena esa confianza que han puesto en mí desde el primer día. Me siento como en casa, uno más de ellos y este club es especial por eso, los socios son los dueños, su opinión es muy importante para nosotros, un club que tiene sus cosas particulares, muy especial y estoy muy feliz y consciente de que hay que dejarse la piel todos los días en el verde".

"El Xerez Deportivo tiene que aspirar siempre a estar arriba, tenemos una afición brutal y un estadio precioso"

El próximo domingo arranca la temporada oficial contra el Mancha Real en Chapín y Edu comenta que "estamos todos ansiosos de que empiece, lo estamos deseando ya, estamos con unas ganas y una ilusión increíble, todos: cuerpo técnico, directiva, jugadores... La pretemporada ha sido bastante buena y estamos listos para empezar".

En cuanto a objetivos, sentencia: "El Xerez Deportivo tiene que ser un aspirante a estar arriba siempre, es un club grande, histórico, una ciudad grande, con un estadio precioso, una afición brutal y una masa social increíble y tiene que aspirar a estar arriba. Luego, esto es fútbol, la temporada es muy larga y el día a día nos dirá dónde vamos a estar, pero sí tenemos que pelear por estar lo más alto posible y estamos trabajando para eso".

Pero paso a paso, porque la categoría "este año va a estar bastante difícil. En Andalucía el fútbol es muy fuerte y tenemos que ir a lo nuestro, va a ser un año muy complicado, pero estamos preparados para todo, hay que afrontar todos los partidos como una verdadera final, empezando el domingo contra el Mancha Real y a pelear por nuestros objetivos y a ver qué pasa".