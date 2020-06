Josu Uribe, técnico del Xerez Deportivo FC, ha lamentado las condiciones en las que está trabajando el equipo, sin que todavía haya podido pisar el césped del Estadio de Chapín y tampoco los vestuarios. El preparador azulino advierte que "el ascenso es cosa de todos" y aunque le consta que tanto Edu Villegas como el club "están haciendo todo lo posible", no ve la misma implicación en la parte que compete al Ayuntamiento de Jerez.

El técnico asturiano, en declaraciones a los medios oficiales del club, afirma sentirse "un poco triste" tras comprobar que ni este pasado martes ni este jueves podrán utilizar Chapín. "No tenemos las mismas condiciones de trabajo que otros equipos y es difícil de entender", explica Uribe. "No tenemos un vestuario para cambiarnos ni una sala de recuperación en una fase en la que los futbolistas pasan de cero actividad a una muy exigente. Los futbolistas de fuera de Jerez tienen que terminar la sesión de entrenamiento y marcharse en coche y conducir una hora sin poder cambiarse ni ducharse", lamenta.

Por ello, advierte de que "estas cosas debemos de corregirlas si queremos aspirar al ascenso. Jerez se merece un equipo en Segunda B, pero creo que es una labor de todos. Tenemos que tener unas condiciones de trabajo. Debemos de poder utilizar Chapín, llevamos tres meses sin utilizarlo y necesitamos un campo en condiciones para trabajar. Edu y el club están haciendo todo lo posible, pero no es sólo cuestión del club. Necesitamos urgentemente que se solucione todo esto. Necesitamos una sala de recuperación, poder tener un vestuario para que los chicos se puedan cambiar; trabajar en las mismas condiciones que el Betis, que el Utrera y el Lucena. El ascenso es cuestión de todos y hay que poner solución a esto para que la calidad de los entrenamientos sea mejor. La idea era trabajar dos o tres días en Chapín y todavía no hemos podido utilizar ni un vestuario", comenta.

Uribe explica que muchos entrenamientos se pueden desarrollar en el Anexo Pepe Ravelo, pero otros no: "Hay entrenamientos con ritmo de balón para el que necesitamos un campo parejo al que vamos a jugar. Veo los entrenamientos del Lucena, en un campo sintético, mojado pero con mucho ritmo de balón y a nosotros ese tipo de trabajo el campo no nos lo permite. Sí te lo permite Chapín, que está espectacular. El club ya lo sabe y tenemos que dar un paso adelante para pelear, queremos trabajar con unas condiciones parejas: un vestuario, una sala de recuperación, un buen campo... tampoco pedimos mucho".

En cuanto a la vuelta de los jugadores tras el largo parón, señala que "unos han venido mejor que otros, lógicamente. Estas dos primeras semanas son de readaptación al trabajo y evitar lesiones, vamos a intentar conseguir sobre todo tener una buena carga muscular y de resistencia, porque lo más importante es no tener lesiones. Luego, trabajar tácticamente las últimas cuatro semanas y poder jugar algún partido si nos lo permiten".