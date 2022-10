El Xerez DFC destituye a José Pérez Herrera

José Pérez Herrera ya no es entrenador del Xerez Deportivo FC. La directiva que preside Ignacio de la Calle ha destituido al técnico jerezano tras la reunión que ha mantenido en la tarde de este lunes "para tratar de revertir la situación deportiva". El equipo azulino empataba este domingo en Antequera, líder del Grupo 4 que aún no conoce la derrota, y acumula seis jornadas sin perder, pero la mala clasificación -los azulinos están en puestos de descenso- y el hecho de que sólo se haya ganado un partido en las primeras 8 jornadas han supuesto que la directiva no haya esperado más, cesando al técnico que ascendió al equipo a Segunda RFEF.

El comunicado íntegro del club azulino dice lo siguiente: "La Junta Directiva del Xerez Deportivo FC ha acordado este lunes el cese del entrenador del primer equipo José Manuel Pérez Herrera.

Para tratar de revertir la situación deportiva, el Club ha decidido prescindir de los servicios del técnico jerezano, a quien le agradece el trabajo, el compromiso, sacrificio, entrega y la dedicación que ha mostrado durante todo el tiempo que ha desempeñado sus funciones en nuestra entidad.

Pérez Herrera, quien cumplía esta temporada su tercer año en el banquillo del equipo de su ciudad, logró el ascenso a Segunda Federación hace dos temporadas tras un año repleto de adversidades, consiguiendo también el campeonato liguero y clasificando a la Entidad para disputar la Copa del Rey por primera vez en su historia.

Durante su estancia en el Xerez Deportivo se ha convertido también en el técnico que más partidos oficiales ha dirigido al primer equipo.

José Pérez Herrera siempre será un referente e historia viva de este Club. El Xerez siempre será su casa.

Muchas gracias por todo y le deseamos toda la suerte del mundo en su futuro".