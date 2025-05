Adiós de Álvaro Martínez al Xerez DFC: "Me voy con el corazón lleno de gratitud"

Álvaro Martínez ya no es jugador del Xerez Deportivo FC. El centrocampista murciano ha pertenecido a la entidad azulina dos temporadas logrando un ascenso a Segunda RFEF y la permanencia esta campaña. En la 23/24, Martínez formó dupla en el centro del campo con Rafa Parejo y siempre fue titular con David Sánchez, perdiéndose tres partidos de liga, uno por sanció y dos por molestias físicas, y también el play-off por una lesión en dos vértebras que sufrió en el último partido de la temporada regular. Este curso también fue titular indiscutible con el técnico sevillano, pero no así con Antonio Fernández, que lo dejó de inicio en el banquillo en seis de los doce partidos que dirigió desde su llegada.

Ahora, el centrocampista ha utilizado sus redes sociales para despedirse de la afición con unas sentidas palabras. Martínez ha comentado en una publicación que ha compartido el club que "me toca despedirme de lo que han sido dos años inolvidables en el Xerez Deportivo. En mi primera temporada tuvimos la enorme alegría de lograr el ascenso a Segunda Federación y en esta segunda hemos conseguido mantener la categoría cumpliendo el objetivo con trabajo, compromiso y unión. Ha sido un camino lleno de emociones, aprendizaje y momentos que llevaré siempre conmigo".

"He tenido la suerte -añade- de vivir estos dos años en una ciudad que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Me voy con el corazón lleno de gratitud por todo el cariño recibido por parte de la afición, mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Gracias por hacerme sentir uno más, por cada aplauso, por cada aliento y por cada momento compartido dentro y fuera del campo. Nos volveremos a cruzar, seguro. Hasta pronto, Xerez".