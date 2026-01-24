Álvaro Barrero deja de tener ficha en el Xerez DFC

Álvaro Barrero no va a continuar en el Xerez DFC. El oscense ha sufrido una nueva lesión (en la zona inguinal de la pierna izquierda) durante su periplo en el club azulino y la entidad ejecuta una cláusula que se incluyó en el contrato en virtud de la cual se reservaba su derecho a resolver el contrato si no tenía el alta competitiva a corto plazo. Hay que recordar que el atacante se lesionó en el Extremadura, con el que jugó las tres primeras jornadas, y desde entonces ha estado inédito esta temporada. El Xerez DFC le ha ofrecido seguir en Jerez recuperándose con los servicios médicos del club, que se incorpore a los entrenamientos cuando esté recuperado, y se guarda una opción para la temporada que viene en caso de que pase los controles médicos pertinentes. De este modo, el club vuelve a tener una ficha sénior libre y vuelve al mercado para intentar firmar un delantero o un segundo punta, además de un central que ocuparía plaza sub-23.

Antonio Bello, director deportivo de la entidad, ha explicado la situación, "que ya la teníamos hablada con el representante y el futbolista. Él viene aquí con el alta médica, le pasamos el reconocimiento médico y todo fue bien, pero incluimos en el contrato una cláusula por la que si se lesionaba de nuevo antes de que cerrara el mercado podíamos resolver el contrato tanto federativamente como económicamente. Empezó a entrenar, se lesionó, hemos hablado con el representante, con el futbolista y lo entienden".

Así las cosas, el contrato queda resuelto "tanto a efectos federativos como en tema económico, pero queremos ayudar al futbolista porque es valioso y le hemos ofrecido que se recupere aquí con los servicios médicos del club, que tenga esa paciencia para recuperarse bien de cara a la temporada que viene y si puede incorporarse con el grupo que vaya cogiendo ritmo, queremos ir viéndolo y si supera el reconocimiento médico la próxima pretempotrada incorporarse el año que viene".

El futbolista también ha dado su versión y en un primer momento quiere dejar claro que "bajo porque tengo la certeza de que voy a volver a jugar después de estar parado mucho tiempo. Pero como en algunos casos suele ser normal después de un tiempo parado pues me ha salido un nuevo problema físico. El club me ha tratado genial y sólo puedo estar agradecido por los servicios médicos que me van a proporcionar", añadiendo que la cláusula liberatoria del contrato la vio "bien" porque "llegas a un club nuevo y no puedes ser un problema. Esto no me había pasado nunca y es duro ver que se te acaba la temporada en enero, es complicado, pero ha sido una barbaridad cómo me han recibido en el club, el vestuario que hay, el cuerpo técnico... Lo llevo bien, estoy contento por ese lado".