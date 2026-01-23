La continuidad de Álvaro Barrero en el Xerez DFC depende de que tenga el alta competitiva

Álvaro Barrero, uno de los dos fichajes que ha realizado el Xerez DFC en este mercado de invierno -se espera un tercero que será un central y que llegará entre el lunes y el martes-, tiene el alta médica pero no deportiva y su continuidad en el club azulino va a depender de que la obtenga en los próximos días o, de lo contrario, la entidad tendrá que acudir de nuevo al mercado para reforzar el frente de ataque.

Así lo ha explicado Diego Caro, entrenador azulino, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el UCAM Murcia: "Lo tenemos muy claro tanto el club como el jugador. Álvaro viene para una incorporación a corto plazo y si no es una incorporación a corto plazo, tanto el club como él lo sabe, tendremos que tomar una decisión. Es decir, aquí la idea estaba muy clara desde primera hora, se habló muy claro por ambas partes. Nosotros no traemos un jugador para recuperarlo a medio plazo porque no tenemos tiempo, porque esto se acaba ya", señalando que la dirección deportiva firmó al futbolista con la salvaguarda de poder rescindir si no conseguía el tono físico antes del cierre del mercado.

El futbolista, que se ha perdido prácticamente toda la primera vuelta por una lesión tras jugar sólo las tres primeras jornadas con el Extremadura, ha entrenado esta semana aparte del grupo trabajando con el fisio: "Si Álvaro no se puede incorporar a corto plazo, pues tendremos que hacer algún movimiento más de mercado", comentaba el técnico azulino.

Según el míster cordobés, el jugador no ha recaído de la lesión, viene "recuperado a nivel médico, pero hay que recuperarlo a nivel deportivo. Si a ese nivel deportivo nos vamos a un mes, no podemos contar con él. Si ese nivel deportivo nos lo va a dar una o dos semanas, no hay ningún tipo de problema. Viene con su alta médica, por eso viene aquí, pero tenemos que ver si su alta deportiva es apta para poder participar con el equipo. Si no es apto, tenemos que hacer algún movimiento porque nosotros estamos firmando jugadores de invierno, no de verano de cara a una pretemporada. Esto es ya", explicaba.

El cierre del mercado de invierno el 2 de febrero puede acelerar las decisiones y en este sentido, Diego Caro apuntaba que "lo vamos a ver en los próximos días. Estamos viendo si podemos contar con él a corto plazo y si es así, sin ningún tipo de problema. Si es así, Álvaro es un gran fichaje. Si no es así, pues evidentemente tenemos que ir al mercado para incorporar a ese tipo de jugador que comento. Eso ha quedado claro desde primera hora por parte del jugador y del club y no hay ningún problema. Si aquí viene un jugador es para aportar y para ayudarnos".