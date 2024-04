La ambición de un Xerez DFC en una excelente dinámica

El Xerez DFC ha vuelto este lunes a los entrenamientos en una sesión de recuperación en la que ha imperado el buen ambiente. Tras firmar este domingo en el Nuevo Arcángel la cuarta victoria consecutiva de la temporada al imponerse por 0-2 al Córdoba B, los azulinos tendrán este martes el día libre y comenzarán a preparar el derbi del domingo (17:00) en Chapín frente al Xerez CD el miércoles.

Los doce puntos sumados en las últimas cuatro jornadas unidos a los tropiezos de casi todos los rivales de la parte alta de la clasificación han colocado a los xerecistas en una situación impensable hace pocas jornadas. El cuadro de David Sánchez es cuarto con 48 puntos, sólo tres menos que el Pozoblanco, que es tercero y un rival al que debe recibir en la última fecha de la competición. Además, está a nueve puntos del líder Deportivo, que alcanza las 57 unidades.

La plantilla se encuentra en un gran momento de forma y así lo reconocen los jugadores, que confían más que nunca en sus posibilidades y aspiran a atar el play-off de forma matemática cuanto antes y luego a pelear por seguir escalando puestos en la clasificación.

El extremo canterano Pepe Rincón, autor del segundo tanto azulino en el Nuevo Arcángel, recuereda que "tuvimos muchas oportunidades y convertimos dos, pero al final sumamos de tres que era lo importante. Volvimos a hacer las cosas bien y aguantamos cuando ellos tenían la pelota para hacer daño a la contra, que era nuestra consigna".

El atacante diestro se mostró feliz por su gol y detalla cómo tiene esa jugada 'pactada' con Ilias: "Vi como se metía por dentro, hace muy bien ese desmarque y ese último pase y siempre lo hablo con él, le digo que rompo para dentro para que me la ponga. Así fue el gol ante el Sevilla y también este. Ya me tocaba marcar, llevo cuatro y tengo que seguir aumentando la cifra. Si no puedo anotar, intentaré dar asistencias, lo importante es que la pelota acabe dentro".

El jerezano también quiso dar las gracias a la afición por su apoyo porque considera "un lujo tenerla ahí. Le pedimos que sigan confiando, que vamos a hacer las cosas bien y a lograr el objetivo. Tenemos a tres puntos al tercero y debemos pensar en lo más alto posible para que nos beneficie en el play-off".

Matías Ramos, el candado

Mientras, el meta Matías Ramos también destaca el buen momento en el que está llegando el equipo al tramo decisivo de la temporada. "La victoria era muy importante para nosotros porque nos afianza en la zona de play-off y nos da un poco de tranquilidad para lo que resta de liga. Cumplimos fuera de casa, que nos venía costando y estamos muy contentos".

Los xerecistas encadenan cuatro jornadas sin recibir goles y el portero argentino reparte el mérito con sus compañeros: "Los números son buenos, pero no soy el único responsable, el mérito es de toda la plantilla, estamos haciendo un buen trabajo tanto en defesa como en ataque y debemos mantener la misma línea hasta el final".

Ramos Mingo tampoco se olvidó del respaldo de la grada e hizo un guiño a una afición que "es muy importante para nosotros. Que un Domingo de Pascua vayan a vernos más de 200 personas a tres horas de Jerez es una locura. Todos estamos muy agradecidos y le pedimos que nos sigan apoyando igual".