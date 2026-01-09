Los antecedentes de Carralero Calvo con el Xerez DFC

Roberto Carralero Calvo ha sido designado como árbitro del partido que este domingo disputa el Xerez DFC contra La Unión Atlético en Chapín, primer partido de la segunda vuelta en el Grupo 4 de Segunda Federación. El madrileño es, a sus 36 años, todo un veterano en la categoría, con un total de 106 encuentros dirigidos con un balance de 50 victorias locales, 24 visitantes y 32 empates, además de una media de casi 5 amarillas por partido.

Al Xerez DFC le ha pitado en tres ocasiones, dándose los tres resultados posibles. La primera de ellas fue en la temporada 22/23, con derrota en la Ciudad Deportiva del Real Betis por 1-0 tras un tanto de Berto Rosas a los tres minutos de encuentro. Al cuadro azulino lo dirigía Romerito y acabaría descendiendo a Tercera. En ese duelo, Rober Barba veía la tarjeta roja directa en el minuto 90 15 minutos después de saltar al terreno de juego.

El madrileño pitó dos partidos más, ambos la temporada pasada. El primero en la sexta jornada en Chapín contra la Balompédica Linense, choque que acabó con empate a dos y que supuso la destitución del técnico Miguel Rivera. Fran Carbiá abrió el marcador, Abraham empató para los azulinos, Joao Pedro estableció el 1-2 y Asier López anotó el 2-2 definitivo. Carri y Parejo fueron amonestados.

El otro encuentro es de grato recuerdo para los aficionados del Xerez DFC. Se trata del derbi contra el Xerez CD de la penúltima jornada de la pasada campaña, encuentro en el que los de Antonio Fernández lograban la permanencia y dejaban sin opciones de play-off al de Checa. El encuentro acabó 2-1 con los tantos de Fran Núñez y Juan Andrés, mientras que por el XCD anotaba Santisteban.