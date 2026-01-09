Diego Caro: "Hay que levantarse rápido, competir e intentar ganar"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, señala la dificultad de un rival, La Unión Atlético, que llega a Chapín "herido" después de caer 0-3 contra el Estepona -que sumaba ocho derrotas seguidas- y del que destaca su poderío defensivo y también "lo bien trabajado" que está. El técnico cordobés, que sufrió la primera derrota desde su llegada al banquillo, en el derbi contra el Xerez CD, apunta que "el equipo que tenga la cabeza más fría y tranquilidad" cuando lleguen las derrotas "conseguirá antes su objetivo" y pide a sus jugadores máxima concentración en las acciones a balón parado: "Son cinco segundos y cuestan puntos". Como les ocurrió en el derbi frente al XCD.

Pregunta.Diego, la categoría es tan igualada, que un Estepona que llevaba ocho derrotas seguidas, le hace tres goles a la Unión y pudieron ser bastantes más. Llega un equipo que está arriba, pero herido.

Respuesta.Más peligrosos aún. Eso quiere decir que vienen igual que nosotros. Al final, cuando tú tienes una derrota, lo que estás deseoso es que llegue el domingo para poder resarcirte de ese partido que has perdido. Es lo que más quieres, ¿no? Al final, los equipos que creo que van a estar mejor clasificados son los que van a tener la cabeza más fría, más tranquilidad y van a saber digerir mejor los golpes, como se llevó La Unión el otro día o como nos llevamos nosotros también en el derbi. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Va a ser un partido súper complicado, ante un buen rival, como bien comentas, herido. Nosotros sabemos de esa dificultad, hemos trabajado durante la semana los errores que cometimos el sábado pasado y lo que queremos poner sobre el campo el domingo. Ojalá estemos a buen nivel y seamos capaces de sacar los tres puntos.

P.¿Y qué rival, esperas? La Unión era el equipo menos goleado hasta la semana pasada. Es un equipo que, además, le hacen normalmente pocas ocasiones.

R.Totalmente. Antes del partido del domingo pasado ante el Estepona era un equipo que ya no solo no recibía goles, sino que era muy difícil crearle situaciones de gol. Es un equipo que domina muchos aspectos del juego, es capaz de presionarte alto y se agrupa bien. Un equipo que está muy bien trabajado, la verdad que está muy bien trabajado. Yo ya lo vi antes de ser entrenador del Xerez Deportivo, lo vi en Puente Genil, empataron a cero y me pareció un equipo que a nivel defensivo, no voy a decir que es perfecto, pero tiene un nivel muy alto, muy alto. Con capacidad de meterse en bloque bajo 4-4-2, líneas juntas, no te deja separación de hombres. Es decir, son un equipo que trabaja bien, solidario. Un equipo muy difícil de doblegar. Pero bueno, como todos los equipos. Es decir, también tiene sus puntos débiles, como los tenemos nosotros y como los tienen todos. Lo que hay que encontrarle son esos puntos débiles, atacarle esos puntos débiles y evidentemente tener acierto, que no lo estamos teniendo últimamente.

P.El otro día comentaste que los equipos buenos son los que se levantan después de una derrota.¿Cómo está la moral de la tropa?

R.Evidentemente las derrotas duelen. Nosotros salimos dolidos o muy dolidos de la derrota del sábado. Pero son tres puntos, hay que pasar página, el siguiente partido otros tres puntos y empezamos la segunda vuelta. Tenemos que empezarla con el máximo optimismo posible. Se ha trabajado bien durante la semana. Evidentemente el domingo estábamos tristes todos en el primer entrenamiento de la semana, que empezó el domingo por la mañana. Pero a partir del miércoles ya pensando solo y exclusivamente y concentrados y focalizados en el siguiente. Y el equipo está preparado para competir el domingo sin ningún tipo de problema.

P.La temporada pasada el equipo tenía 22 puntos a estas alturas, pero con cuatro sobre el descenso. Ahora suma los mismos 22 puntos, pero está en play-out y el Puente Genil en descenso también con 22. ¿Este curso está mucho más igualada la competición?

R.Sí, pero también es verdad que el equipo que viene, si somos capaces de ganarle, está metido en play-off, es cuarto, si somos capaces de ganarle, nos ponemos a un partido. Está por arriba y por abajo. Es que al final está todo tan igualado. Hemos hecho una racha, una dinámica muy buena de puntos y no nos ha servido para separarnos de abajo. Es que esto va a ser así hasta el final. Por eso he comentado anteriormente que el equipo que digiera mejor los golpes, el equipo que tenga la cabeza más fría, más tranquilidad y que no le afecten de manera negativa las derrotas será el equipo que al final va a sumar más puntos y que al final va a conseguir el objetivo antes. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Yo se lo intento transmitir a los chavales. Levantarse rápidamente, competir nuevamente e intentar ganar, evidentemente.

P.Es el tercer partido consecutivo en Chapín y el estado del césped sigue siendo un poquito preocupante.

R.Yo siempre voy a comentar lo mismo porque realmente es lo que pienso. El equipo que tenga que defender un resultado va a salir beneficiado cuando el campo no está en perfecto estado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente ser nosotros los que tengamos que defender ese resultado. Nos gustaría que estuviera en perfecto estado y creo que están poniendo todo lo posible para que el campo vaya mejorando.

P.En ese sentido, La Unión es un equipo similar al Xerez CD, si se pone por delante será difícil de superar?

R.Ese mismo ejemplo hemos estado hablando durante esta semana. Son equipos parecidos, rentabilizaban muy bien los goles que hacían. Un equipo que te transita rápido y bien, que tienen calidad para último pase, sí, pueden tener similitud. Ese tipo de equipo competitivo y con capacidad de darte el balón y de defender bien para transitarte, que domina bastante aspectos del juego y sí, puede tener similitud. De hecho, lo hemos hablado nosotros durante la semana que hay que tener cuidado con cosas que ya habíamos visto.

P.Y supongo que la importancia de los balones parados. El otro día al fin y al cabo se decide el derbi por una falta mal defendida.

R.Sí, sí, mal defendida, sin duda. Además, mal defendida ya no solo en la ejecución final, sino en el posicionamiento inicial. Las marcas no estaban ajustadas como deberían, cada hombre con el suyo, exceso de barrera quizás. Bueno, son cosas que hemos hablado durante la semana y que hemos intentado corregir y evidentemente en esta categoría y en partidos tan ajustados como los que estamos hablando, las acciones a balón parado son de máxima importancia, máxima concentración. Al final son cinco segundos lo que dura una acción de esas y tenemos que poner toda la concentración, todo, hay que ponerlo todo en esa acción porque deciden partidos y al final son tres puntos que pierdes o un punto que se te va en una acción a balón parado.

P.Este domingo hay una baja importante, como es la de Gandoy, que ha sido titular casi toda la temporada. ¿Cómo piensas cubrirla?

R.Es un jugador importante para nosotros, porque además entiende muy bien el juego, el modelo de juego que tenemos, se adapta muy bien a sus características, pero bueno, no podemos contar con él y tiene que entrar otro compañero. No me preocupa en exceso, porque creo que todos están capacitados para poder jugar y participar. Por lo tanto, estoy convencido que el compañero que entre lo va a hacer bien; con la seguridad y la tranquilidad de que el que entre va a dar buen nivel.

P.Después de dos jornadas sin marcar gol, tras ser uno de los equipos más goleadores de la Liga, ¿cómo ves esta falta de gol?

R.Lo más importante es que tengamos ocasiones. El otro día tuvimos una prácticamente en la línea, que no fuimos capaces de meterla en la portería. Tenemos que seguir insistiendo, son rachas, dinámicas. Hay que seguir insistiendo, tener tranquilidad, porque al final, ya digo, el equipo llega. Como comenté también en el postpartido, no tuvimos un montón de ocasiones, pero sí una muy clara solo para empujarla, que se pasea por la línea.