El Antoniano cede al Xerez DFC 375 entradas para el domingo

El Atlético Antoniano ha cedido un total de 375 entradas al Xerez DFC para el encuentro que el domingo a partir de las 12 de la mañana disputarán en el municipal de Lebrija. Desde este jueves por la tarde, los aficionados azulinos pueden adquirir las mismas en la sede del club, que ha reservado un 20% de las mismas para la Unión de Peñas, según explican en un comunicado.

El acceso al campo será gratuito para menores de 10 años, mientras que las personas mayores de 10 años podrán adquirir su entrada por 10 euros. Las entradas se venderán por orden de llegada. El horario de oficina es de 17:00 a 20:00 horas por las tardes y de 10:30 a 13:30 horas por las mañanas.

Por su parte, el cuadro local también trata de conseguir el apoyo de su afición de cara al domingo y ha puesto en marcha una iniciativa para ello. Así, los socios del club podrán adquirir una segunda entrada al precio de 3 euros.