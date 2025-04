Antonio Fernández: "Vamos con la intención de ganar, daríamos un paso de gigante para la salvación"

El Xerez DFC encara la recta final de la temporada -restan cuatro partidos para la conclusión- cerca del objetivo de la permanencia y la intención de los azulinos es atarla cuanto antes, aunque nadie quiere lanzar las campanas al vuelo y se muestran cautos. Esta jornada, el cuadro de Antonio Fernández, artífice de la reacción del equipo desde su llegada hace ocho encuentros, se mide a la Deportiva Minera (domingo, 12:00), uno de sus rivales directos por la salvación -tiene dos puntos más en la tabla- y la próxima recibirá al Don Benito, colista ya descendido.

El preparador gallego de los azulinos confía en la respuesta de su equipo y sabe que lo van a conseguir, pero huye de cualquier atisbo de confianza, aprieta a sus jugadores y espera la mejor versión en el Ángel Celdrán frente a un adversario configurado para ascender y que se ha metido en problemas. Coloca la clave del partido en lo que sea capaz de hacer su equipo, en mantener la portería a cero -sería la cuarta consecutiva- y en aprovechar las opciones. El abc del fútbol...

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo tras el empate frente al San Fernando?

–Todo ha ido bien. Ha sido una semana intensa de trabajo, en la que hemos preparado este partido ante la Minera a conciencia para llevar todas las cosas claras, saber qué tipo de escenario nos vamos a encontrar y tratar de estar acertados, que al final es la clave para sacar algo positivo. Nos medimos a un rival directo, que nos aventaja en dos puntos y nuestra intención, ilusión y ganas pasan por intentar superarles en el marcador para también superarles en la clasificación.

–¿Qué Deportiva Minera espera?

–Llevan dos victorias seguidas y eso les ha espoleado y les ha sacado de los serios problemas en los que podían haberse metido. Era un equipo que partía con unas aspiraciones muy altas y que en la Copa del Rey también hizo un buen papel. La liga es cuestión de regularidad, ahora están en esa situación y es un rival directísimo. Es nuestra novena final desde que estoy aquí y así la encaramos, queremos sumar de tres si puede ser. De todos modos, también siempre digo lo mismo, respetando muchísimo al rival, que tiene muy buenos futbolistas y que en cualquier momento pueden desnivelar la balanza.

–El campo es muy diferente a Chapín, de césped artificial y con dimensiones distintas...

–Sí, pero el césped lo han cambiado hace unos meses y debe estar bien. Las dimensiones del terreno de juego son particulares, no es muy ancho ni le falta profundidad, pero hay que adaptarse. Estamos analizándolo todo para tener claro qué tipo de partido tenemos que hacer allí.

–¿Cómo encara el equipo este partido cuando ya tiene muy cerca el objetivo de la permanencia?

–Hemos hecho lo más difícil, que era salir de la zona en la que nos encontrábamos y, ahora, lo más complicado es mantenerse en esta situación privilegiada, fuera del descenso y del play-out. Los equipos acechan, todos aprietan, habrá partidos este sábado, conoceremos los marcadores y todo cuenta ahora. Lo principal es que sigamos al nivel que estamos y que dependemos de nosotros mismos. Vamos con ganas y ambición.

Debemos vernos reflejados en nuestros últimos partidos fuera de casa, que están siendo muy completos

–Restan cuatro jornadas, pero en estas dos próximas jornadas ante Minera y Don Benito el Xerez DFC podría dejar sentenciada la permanencia...

–El partido clave es el de la Minera, no podemos mirar más allá del que tenemos que afrontar esta jornada porque nos equivocaríamos. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible, viajar con ambición y ponerle las cosas muy complicadas. Debemos vernos reflejados en los últimos partidos que estamos disputando fuera de casa, que están siendo muy completos. Tanto ante La Unión, aunque perdimos, como en Almería estuvimos bien. El escenario será diferente, el equipo será diferente, con mucha experiencia y hay que saber jugarle. Luego, ya miraremos más adelante, nos está yendo muy bien partido a partido, sabiendo que el más importante es el que vamos a disputar. Cuando juguemos el domingo quedarán tres encuentros y ya veremos en qué posición estamos y qué distancia tenemos sobre el descenso para manejarnos con eso. Todo eso hay que controlarlo para no meternos en problemas que nos puedan devolver la incertidumbre. Sigo diciendo lo mismo, estamos en una situación privilegiada pero muy peligrosa porque un resultado adverso nos puede volver a complicar.

–¿Dónde colocaría la clave del partido ante un rival un poco imprevisible?

–La clave parte mucho de mis jugadores, de lo que planteemos y de lo que ellos sepan interpretar ahí. A partir de esas premisas, el rival también juega, como lo hizo el San Fernando, y te puede poner las cosas muy complicadas. Tenemos que mantener esta dinámica de portería a cero, llevamos tres partidos consecutivos sin encajar goles y es muy difícil para un equipo que pelea por no descender, debe ser una fortaleza nuestra, y luego tenemos que aprovechar las opciones que tengamos, ya sean a balón parado, en transiciones o en acciones combinativas. Hay que materializar algunas para intentar ponernos por delante en el marcador y ellos así podrían ponerse nerviosos, hay que saber jugar con ese marcador a favor y si lo tenemos adversos, no podemos desesperarnos, los partidos duran noventa minutos. La clave será estar siempre en el partido, estar en disposición de sumar en todo momento y ver si tenemos opciones de ganar y si no podemos sumar de tres, al menos puntuar.

–Todo lo que sea puntuar lo da por bueno...

–Sí porque mantendríamos la misma distancia, que sería fundamental, pero si podemos sobrepasarlos, mejor, sería ideal porque daríamos un paso de gigante para la salvación. No queremos perder, pero no vamos con la intención de empatar o de ver qué pasa. Queremos que pasen cosas, ser ambiciosos y plantearles un partido para intentar ganarles.

–Con la defensa está teniendo mala suerte, primero perdió a Oca para lo que resta de temporada y ahora a David León...

–David llevaba tiempo con problemas, conmigo sólo ha jugado un partido creo. Es una pena porque es un chaval encantador, muy trabajador y un gran profesional. Lo peor que tienen los futbolistas son las lesiones, le mandamos mucho ánimo para que se recupere lo antes posible y si puede llegar al final de temporada y echarnos una mano, pues bienvenido será.