Antonio Fernández: "La Unión es líder por algo, pero si hacemos un partido serio podemos lograr un resultado positivo"

El Xerez DFC afronta este domingo (11:30) con su visita al líder La Unión una de las ocho finales que le restan para cerrar el curso 24/25, en el que el reto de la permanencia ha pasado de ser un sueño a toda una realidad tras el triunfo frente al Recreativo Granada (2-1) del pasado domingo en Chapín y verse favorecido por los resultados de sus más directos rivales. Antonio Fernández, entrenador azulino, tiene los pies en el suelo, se muestra cauto, no quiere lanzar las campanas al vuelo en cuanto a la salvación porque "queda mucho, pero todo suma, hemos hecho algo, pero no todo". El preparador gallego respeta al líder, destaca que una de sus principales virtudes es que es un "grupo muy bien trabajado que sabe a lo que juega", pero avisa que han preparador bien la cita, que viajan motivados y que "si hacemos el partido que tenemos que hacer, podemos traernos algo positivo, hay que estar serios y conceder pocas ocasiones".

–¿Cómo ha sido la semana tras la victoria del domingo?

–Ha sido diferente y muy buena, el triunfo fue muy importante de cara a la clasificación y para la visita al líder de la categoría. Lógicamente, todo lo que supone trabajar con alegría es importante para soltar la tensión que teníamos y la necesidad de sumar.

–¿Motiva un poco más enfrentarse al líder?

–Siempre es bonito, pero es un partido muy complicado, frente a un rival al que respetamos porque tiene unos números impresionantes, que acumula ahora mismo siete partidos sin perder y en los que sólo ha encajado un gol, creo que en el campo del Antoniano. Eso dice mucho de su dureza y de su potencial, por eso van primeros.

–¿Cómo repercute en el grupo verse fuera del descenso e incluso libre del play-out a día de hoy?

–Queda mucho, pero todo suma. Hemos hecho algo, pero no todo. Tenemos que seguir trabajando porque un resultado negativo el domingo nos devolvería a la casilla de inicio y es lo que no queremos. Pretendemos seguir escalando posiciones, ahora nos toca un rival muy complicado, pero tenemos que ir allí sin complejos. Debemos hacer un partido serio, en el que no concedamos muchas ocasiones al rival, y si tenemos en cuenta los resultados que está obteniendo La Unión debe ser un tanteador corto porque gana 1-0, 0-1, aunque a la Deportiva Minera le ganó 2-0. Marca y encaja poco.

–Desde que usted llegó, el equipo ha dado una de cal y otra de arena en la dos salidas, ¿qué Xerez DFC espera?

–Empatamos en La Línea y perdimos en Linares y ahora toca ganar, es lo que tenemos en mente. Vamos a competir en un escenario diferente, ya que jugamos en hierba sintética, superficie en la que hace tiempo que no jugamos, nos hemos intentado adaptar durante toda la semana y excusas, ninguna. Si hacemos el partido que tenemos que hacer, nos podemos traer algo positivo.

–¿Como espera a La Unión?

–Lo más importante de La Unión es el bloque, es el grupo, que está bien trabajado y que sabe a lo que juega. Tienen alguna baja por acumulación de tarjetas, Quindimil y Francis Ferrón, pero sacarán a otros jugadores porque tienen recambios... Sacarán a Seth Vega y a otro central. Nos tenemos que adaptar al escenario lo más rápido posible y no conceder al rival nada, habrá que estar atentos al balón parado porque ellos son fuertes, vigilar las transiciones que manejan muy bien, su defensa-ataque... El partido lo tenemos trabajado, lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica. El objetivo de ellos es el ascenso y el nuestro, la salvación. Será un encuentro de poder a poder, en el que hay que minimizar sus fortalezas. El que marque tendrá mucho andado.

–¿Cómo se encara este tramo final de liga tan decisivo?

–Vamos poco a poco. La pasada jornada cerramos un primer bloque de cuatro partidos con siete puntos de doce posibles y el balance es positivo. Ahora, nos tocan otros cuatro muy complicados y vamos a intentar repetir dinámica. En la situación en la que estamos, el equipo no va a poder ganar todos los encuentros, ojalá fuera así. Lo que tenemos claro es que hay que intentar minimizar los daños y sumar el mayor número de puntos, que es lo que necesitamos.

–¿Llegará Oca al domingo?

–Quedan horas todavía para salir de viaje y vamos a intentar tener al mayor número de jugadores posibles en plenas condiciones. Oca está en un proceso de readaptación, a ver si podemos recuperarlo. Ahora mismo, es un poco prematuro.

–La pasada semana hubo jugadores como Durán, Abraham, Espinar o Jacobo que fueron titulares y se reivindicaron, ¿ha cambiado un poco sus planes respecto a ellos?

–Mi misión como entrenador desde que llegué es intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo disponibles. Ahora mismo, tenemos que ver en qué estado están los disponibles y, a partir de ahí, analizar el escenario y el partido y decidir el once. Me da igual Durán o que sea otro jugador, lo que quiero es que todos estén enchufados y disponibles para poder elegir y para que me lo pongan difícil. Todos lo están haciendo, lo veo en los entrenamientos. Están enchufados y me lo ponen complicado para hacer un once y las convocatorias.