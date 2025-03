Antonio Fernández: "Estamos dando pasos de gigante para salvarnos"

Antonio Fernández, entrenador del Xerez DFC, estaba muy contento con el triunfo de su equipo ante el Recreativo Granada, tres puntos que lo sacan del descenso directo. El técnico valoró una victoria en un partido extraño, casi una hora suspendido por una tromba de agua que dejó el césped encharcado y consideró clave tanto la expulsión de Ulloa como el inmediato 1-0 de Abraham. Comentó que sus jugadores se adaptaron mejor a las circunstancias y considera que el equipo está en el camino correcto para salvarse.

Pregunta.Qué victoria tan importante.

Respuesta.Un partido muy largo en cuanto a tiempo, ha estado lloviendo muchísimo y ha podido ser un condicionante, el campo aguantó bien pero conforme fue avanzando se puso pesado y nosotros supimos leer cómo estaba el terreno de juego y en momentos que nos tocó sufrir supimos hacerlo. La pena es que cuando desnivelamos el marcador no encontramos ese gol que nos diera la tranquilidad. El equipo salió muy bien en la segunda aprte, con un jugador más, las cosas hay que decirlas, pero a veces jugar con uno más no es fácil, hay que saber interpretar los espacios, supimos atacarles por fuera y así vinieron las ocasiones y el segundo gol, aunque creo que pudimos hacer alguno más. Al final te quedas con un 2-0, un resultado que es corto y si estamos en esta suituación es por algo, cometimos un error infantil, nos hicieron el gol y nos tocó sufrir.

P.¿Cómo se ha vivido desde el banquillo la suspensión y qué hubo entre bambalinas mientras se decidía si se reanudaba o no?

R.El que tiene la decisión es el colegiado. Yo di mi opinión. Yo soy de Galicia y he jugado en peores condiciones. Si se hubiera suspendido este partido se tiene que suspender el 90 por ciento de los partidos que se juegan con lluvia. El campo aguantó, el balón rodaba, estaba rápido, estaba con otros condicionantes y supimos adaptarnos. El árbitro tomó la decisión de continuar, estaba por la labor de seguir porque no veía ningún condicionante que le llevase a suspenderlo y el partido también queda marcado por esa expulsión. Son los pequeños detalles, no cometimos errores y nos llevamos tres puntos muy importantes.

P.¿Como entrenador qué consigna da en esos momentos antes de que se reanude un partido tras un parón de casi una hora?

R.El reinicio de juego era además una falta lateral en contra y si salimos y se ponen 0-1... Los jugadores estaban tensos, expectantes si salen o no, queremos modificar y corregir cosas, a medida que el campo se pone más pesado teníamos que jugar más en profundidad en Abraham para que aguantase balones y poder salir por fuera con Jacobo y Sergio... a nivel defensivo teníamos que estar de diez ante un equipo con buenas individualidades... Bueno, muy contento por el resultado, el equipo lo dio todo y se vació.

P.Claves, la segunda amarilla a Ulloa e inmediatamente después el 1-0 de Abraham.

R.Sí, ponerse por delante y con uno menos ellos fue clave, pero no definitivo y a la postre lo vimos, porque con el 2-0 nos hicieron ese gol y aún quedaba tiempo para que nos pudieran empatar. Ellos hicieron un triple cambio y dieron refresco a su equipo y lo acusamos, intentamos contrarrerstarlo con otros tres cambios nuestros y también decidimos poner a Marlone cuando ellos pusieron dos delanteros claros para hacer una línea de tres y el equipo estuvo más solvente.

P.Abraham, dos goles tras dos partidos suplente.

R.El trabajo de un futbolista es estar preparado para cuando el entrenador lo pone. Las jornadas anteriores decidimos otra cosa porque jugábamos en otro contexto, también él tenía sus cosas personales que también condicionaron que no fuese titular. Pero me vale que salga y haga los goles y ese trabajo, pero no recalcaría sólo el trabajo de Abraham, creo que Parejo hizo un gran trabajo, el equipo se vació, Marcelo, Jacobo ha sido muy desequilibrante y fue de los mejores del partido... se vaciaron todos y es el camino a seguir, sacrificio, sabiendo que vamos a sufrir mucho pero que lo vamos a conseguir.

P.Pues le quería preguntar también por Alberto Durán, que no jugaba desde hace mucho.

R.Se lastimó Oca y había que decidir. Ha demostrado un compromiso total con el equipo y eso es fantástico, ha hecho un partido muy serio, no ha concedido ningún error y no ha tenido problemas por su zona.

P.Lo más importante, la victoria y que se sale del descenso.

R.Hemos conseguido tres puntos, hemos cogido a la Balona, nos acercamos a la Minera y seguimos a la mismaa distancia del San Fernando. El abanico se abre y estamos bien posicionados para este 'rush' final de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera.

P.¿Para la moral del equipo fantástico no?

R.Sí, claro, es lo que estamos buscando. Me gusta mirar mucho bloques de cuatro partidos. Llegué faltando doce partidos, tres bloques de cuatro. Si en esos bloques de cuatro eres capaz de sumar siete puntos de doce son números de play-off, para nosotros son de salvación, estamos en números de salvación, empezamos ahora otro bloque de cuatro partidos y si seguimos en esos números estaremos en disposición de poder salvarnos y que el Xerez Deportivo sea equipo de Segunda RFEF.

P.¿Y cómo se ha celebrado en el vestuario?

R.Muy bien, lógicamente están contentos, se lo merecen, esto es un premio al trabajo. La semana pasada no tuvimos una actuación buena, hay que reconocerlo, y ahora hay que reconocer que el equipo se vació y nos estamos haciendo fuertes en casa, seis de seis conmigo, la salvación pasa por casa y estamos dando pasos de gigante para hacerlo.