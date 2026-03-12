Un árbitro canario para el decisivo choque entre Xerez DFC y Melilla

El colegiado canario, en el encuentro del pasado año ante el Águilas.

La Federación Española ha anunciado este jueves 12 de marzo las designaciones para los encuentros correspondientes a la 27 jornada de Liga en el grupo IV de Segunda RFEF. Así, el encuentro que disputarán el domingo en Chapín Xerez DFC y Melilla tendrá como árbitro al canario Javier Guillán Mateo.

El colegiado de Las Palmas, que acumula dos campañas en Segunda RFEF, ha dirigido esta temporada diez encuentros, de los cuales sólo dos corresponden al grupo IV. En concreto, pitó en la jornada 9 el Minera y Real Jaén, que acabó con empate a uno, y en la jornada 24, el Estepona-UCAM Murcia, que finalizó con victoria malagueña por 2-0.

A nivel estadístico, estos diez encuentros han terminado con seis triunfos locales, dos empates y dos triunfos visitantes.

En cuanto a tarjetas, Guillán Mateo ha mostrado en estos diez encuentros dirigidos un total de 61 cartulinas amarillas, es decir, tiene una media por partido de seis tarjetas. Rojas, por contra, sólo ha mostrado 4 en 10 encuentros.

El único partidos arbitrado al Xerez DFC fue el pasado año, concretamente el disputado en Chapín ante el Águilas, que finalizó con triunfo visitante por 0-1, y donde mostró 8 cartulinas amarillas.