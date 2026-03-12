Ayala, centrocampista del Melilla: "Es una final, hay que lograr tres puntos como sea"

Que el partido del domingo en Chapín es una final, es algo que no ocultan los jugadores de la UD Melilla, conscientes de que el choque ante el Xerez DFC será fundamental. Así lo ha reconocido el medio José Ángel Ayala quien a este respecto a ha destacado que "son puntos vitales". "Ya llevamos unas semanas en las que los puntos son vitales pero por una cosa o por otra, no los estamos consiguiendo, por eso el partido del domingo es una final. No tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar al partido del domingo, preparar bien la semana y centrarnos exclusivamente en el partido del domingo".

El centrocampista considera que el equipo melillense está "en una situación extrema. Son cosas que acaban pasando cuando durante el año no has tenido esa continuidad o esos resultados. Ahora, con la soga en el cuello, se presentan estos partidos que son vitales. El domingo pasado se hizo un gran trabajo, pero a veces la suerte no está de tu lado. Vamos a seguir trabajando para darlo todo y traernos los tres puntos de Jerez como sea".

Lo importante, según comenta el ex futbolista de la Minera, es "centrarnos en nosotros mismos. Vamos a pensar en trabajar nuestro partido, en prepararlo bien para ir allí a ganarlo y ya está. Creo que lo principal es mantener la portería a cero. Con eso te aseguras, como mínimo, sumar un punto. El equipo ha crecido mucho estas dos semanas; el otro día tuvimos muchísimas ocasiones y no entraron, así que esta semana tenemos que hacer hincapié en trabajar más de cara al gol, pero partiendo de la base de que no encajar es un aspecto clave".

Sobre su estado anímico confesó que "la situación te hace tener esos vaivenes emocionales, pero estamos con las pilas cargadas y deseando que llegue el domingo para manifestar el trabajo de la semana. Queremos que se vea la misma sensación que el domingo pasado, donde vimos a nuestra afición con nosotros después del partido. Eso es lo mínimo que le podemos dar".