El árbitro del Xerez DFC en Lorca, de grato recuerdo para los azulinos

Felipe Román García ha sido designado por la RFEF para dirigir el encuentro de la 26ª jornada entre el Lorca Deportivo y el Xerez DFC, colegiado de grato recuerdo para los azulinos, ya que con el ciudadrealense se impusieron por 1-0 al puente Genil en el partido de la 12ª jornada liguera, el cuarto de la era Diego Caro al frente del equipo.

En efecto, Román García pitó el Xerez DFC - Puente Genil, choque que se disputó en Chapín el pasado 23 de noviembre y que acabó con el resultado de 1-0 para los azulinos con un tanto de Ilias Charid a los 58 minutos de partido. En ese encuentro, el colegiado natural de Manzanares (Ciudad Real) amonestó a los locales Marcelo, Udom, Ilias y Dieste y a los pontanos Isma y Pozo.

Con un total de nueve encuentros pitados esta temporada, también dirigió del Grupo 4 el Antoniano-Extremadura (1-0); Atlético Malagueño-Ucam Murcia (1-0); Almería B-Melilla (1-1) y el Unión Atlético-Antoniano (2-2).

Como dato a no dejar pasar por alto, los cinco partidos que ha dirigido esta temporada han acabado con victorias locales. Tiene una media de más de seis amarillas por partido. El récord lo tiene en las ocho que mostró en los encuentros Malagueño-UCAM y Orihuela-Moscardó, enseñando siete en el Real Madrid C-Ilicitano, curiosamente el único partido que acabó con victoria visitante.