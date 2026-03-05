Xerez DFC: segunda peor racha de su historia en Segunda RFEF

El Xerez DFC afronta en Lorca la primera de las nueve finales que tiene por delante para intentar mantener la categoría en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Los azulinos arrancaron la temporada muy mal, con una única victoria en las primeras ocho jornadas, números que motivaron la destitución de Antonio Fernández tras caer en el Francisco de la Hera de Almendralejo frente al CD Extremadura. Por entonces, pisaban puestos de descenso a cinco de la salvación y la dinámica era muy negativa.

Llegó Diego Caro al banquillo y la reacción fue inmediata, firmando ocho jornadas consecutivas sin perder y una única derrota en sus primeros diez compromisos al frente del equipo. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse en 2026. En el primer partido del año, los azulinos caían en el derbi frente al Xerez CD (1-0), enmendaron la plana frente a La Unión Atlético, al que goleaba por 4-2 y, a partir de entonces, el equipo se ha caído por completo, alargando una serie de siete jornadas consecutivas sin ganar en las que sólo ha sumado 3 puntos de 21 posibles.

Yecla, punto de inflexión

Con el equipo fuera del descenso y con la plantilla mostrando signos de querer pelear por acercarse al play-off de ascenso -las distancias por entonces eran mínimas-, el XDFC afrontaba una salida complicada a Yecla en la que protagonizó uno de los peores partidos de la temporada. La derrota por 3-0 ponía de nuevo al equipo con los pies en la tierra, pero afectó sobremanera a la confianza de una plantilla que sufriría otros dos tropiezos consecutivos frente al UCAM Murcia, en Chapín, y la sonrojante derrota en casa del colista Atlético Malagueño. Posteriormente, llegaban los empates en el Polinario y contra el Extremadura, la derrota frente al Jaén en el aplazado de la 22ª jornada, y este último empate en el Municipal de Lebrija.

Esta serie de siete partidos sin vencer es la segunda peor racha sin victorias del equipo azulino en las cuatro temporadas que ha militado en Segunda RFEF. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse a la campaña anterior, cuando estuvo un total de nueve encuentros consecutivos sin obtener los tres puntos en juego. En efecto, tras un inicio de Liga complicado con un triunfo en ls primeras ocho jornadas (el resto fueron empates), el equipo entrenado por entonces por David Sánchez enlazaba nueve partidos seguidos sin ganar, desde la jornada 15ª a la 23ª. Los azulinos sólo obtuvieron 3 puntos de 24 posibles y la cuarta derrota consecutiva, ante el Águilas, provocó la destitución del técnico del ascenso, llegando Antonio Fernández al banquillo de un equipo que se encontraba a 5 puntos de la permanencia.

El gallego debutó con un empate (la novena jornada sin ganar) frente a la Balona, rompiéndose la racha a la décima en el partido contra el Villanovense. A partir de ahí, el XDFC alternó victorias con derrotas, salvando la categoría en la penúltima jornada liguera en la que derrotaba al Xerez CD.

Otras campañas

En la primera temporada en Segunda RFEF, la peor racha sin vencer llegó a los cinco partidos, con cuatro derrotas consecutivas entre las jornadas 8 y 11, aunque entonces la directiva mantuvo su confianza en José Pérez Herrera. El técnico jerezano se mantendría en el cargo la siguiente temporada, aunque era destituido en la octava jornada tras empatar en casa del líder Antequera. Antes, el equipo había arrancado con cinco jornadas sin ganar, racha que se rompía en Sanlúcar (1-2).

Esta campaña llegaba la tercera peor racha de encuentros sin conocer el triunfo. Ya con Francis en el banquillo, los azulinos sufrían cuatro derrotas seguidas que le costaba el puesto al técnico de Barbate, llegando Romerito. La mala racha duró dos jornadas más, hasta la victoria en Chapín frente al Sanluqueño (3-2), remontada incluida. No obstante, el equipo no terminó de reaccionar y sufría el primer descenso de su historia cayendo de nuevo a Tercera RFEF. Esa temporada, el Xerez DFC tuvo tres entrenadores: Pérez Herrera, Francis y Romerito.

Cara y cruz

Diego Caro, en este caso por el lado positivo, también tiene la segunda mejor racha de partidos sin perder del Xerez DFC en esta categoría: un total de 8 partidos en los que el equipo sumó cuatro triunfos y cuatro empates a su llegada el pasado mes de noviembre, 16 puntos sobre 24 posibles. Los azulinos también estuvieron invictos en las ocho pimeras jornadas de la temporada pasada con David Sánchez al frente, aunque en este caso con una única victoria y siete empates (10 de 24).

Para encontrar la mejor racha en Segunda RFEF hay que remontarse a la primera temporada, con José Pérez Herrera al frente de la nave. Entonces, el Xerez DFC acumuló 10 jornadas consecutivas sin caer, de la jornada 23 a la 32, logrando 22 puntos de 30 posibles y enganchándose a la pelea por el play-off de ascenso. La derrota en Antequera acabó con esas opciones en la penúltima jornada y el equipo además despidió su primer curso en la categoría con otra derrota, frente al San Roque de Lepe en Chapín con un tanto de Chuma.