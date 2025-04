Así analiza Antonio Bello el derbi entre Xerez DFC y Xerez CD

El Xerez DFC se juega gran parte de sus opciones de permanencia y de eludir el play-out este domingo (12:00) en el derebi que le enfrentará al Xerez CD, que apura sus opciones de entrar en play-off, aunque sus posibilidades no son demasiado altas con una desventaja de dos puntos sobre el Estepona (49 por 51). Restan dos jornadas para el final y no hay margen para más errores. Antonio Bello, director deportivo del cuadro azulino, afronta la semana preocupado tras las dos derrotas consecutivas ante un Don Benito ya descendido en Chapín (1-2) y la Deportiva Minera, un rival directo en la lucha por la salvación, en el Ángel Celdrán (3-0'). Aún sigue dándole vueltas a la cabeza para encontrar los motivos del duro revés, explica que el domingo conversó con los jugadores tras la debacle, que asumen su error, "saben que metieron la pata y estoy convencido al cien por cien de que vamos a ganar" y resalta la trayectoria del Deportivo durante toda la temporada.

–¿Ha digerido con el paso de las horas la derrota ante el Don Benito?

–Sinceramente, intentándolo estoy, acabé muy enfadado. Fue una derrota muy dolorosa para mí porque hemos remado mucho. Nos habíamos colocado en una situación idónea de cara a este partido porque conocíamos todos los resultados y eran favorables, nadie se esperaba que el partido saliese así. Le he dado mil vueltas a todo y, quizás, los futbolistas tenían exceso de responsabilidad, aunque también pienso que hemos jugado encuentros contra Antoniano, Recreativo Granada o Villanovense en una situación más comprometida porque estábamos todavía en descenso y los jugadores dieron la cara y realizaron partidazos. Y, ahora, con todo a favor, a punto de cumplir el objetivo, mostramos una actitud que no fue la esperada, nos faltó actitud claramente y no sé si fue exceso de confianza. Es que un equipo descendido nos superó en muchas facetas. De todos modos, queda muy poco para el final y hay que centrarse en lo que resta. Estamos centrados en pasar página y enfocados en el domingo, no queda otra.

–¿Ha hablado con los futbolistas?

–Después del partido estuve hablando con ellos un ratito en el vestuario y les hice ver que había faltado lo que acabo de comentar, actitud y que con esa actitud tenían que tener claro que no nos íbamos a salvar. De todos modos, creo que no había que decirles nada, ellos mismos sabían cuando acabó el partido que no lo habían hecho bien. Se miraban las caras y sabían que la habían liado. Pero, claro, no se puede permitir ofrecer esa imagen con nuestra afición.

–El derbi, tras los últimos resultados, es más que una final...

–Sabíamos que íbamos a sufrir, pero nos hemos metido nosotros en este gran problema. Llegamos en una situación comprometida cuando podíamos haber llegado mucho más tranquilos. Esto es fútbol, los partidos que crees que son más fáciles son los que al final se te complican y la situación es complicada para los dos equipos...

–Ha comentado que a los jugadores les pudo pesar la responsabilidad, ¿cómo se debe gestionar eso el domingo?

–Estoy cien por cien seguro de que vamos a ganar el domingo, estoy convencido. Sé que los futbolistas saben que metieron la pata, que cometieron un error grande la jornada pasada, pero confiamos en ellos y en los técnicos. Vamos a dar el do de pecho y a dar la cara. Van a salir a morder después de lo que ha sucedido. Quedan seis puntos y estamos dos por encima del play-out, pero los rivales aprietan y como el San Fernando gane, nos presiona y complica más.

El partido será complicado, el Xerez CD lleva toda la temporada arriba y cuenta con uno de los mejores entrenadores del grupo"

–¿Cómo espera el partido?

–Será un partido bonito y complicado, como todos, nos quedan dos finales ante el Xerez CD y el UCAM, dos equipos que pelean por arriba. La semana es especial, por el ambiente, pero nosotros preparamos el encuentro con normalidad. El Xerez CD está haciendo bien las cosas, lleva arriba toda la temporada y cuenta con uno de los mejores entrenadores del grupo, pero nosotros en casa con Antonio hemos sumado diez de quince y tendremos que ofrecer nuestra mejor versión para ganar. Es una final, nos podemos salvar si ganamos y se dan resultado que nos favorezcan.

–La afición terminó enojada y también se llevó un palo...

–Es normal el enfado porque afrontábamos todos con mucha ilusión este partido, los seguidores, la directiva e incluso los jugadores. La intención era la de cerrar la temporada y, al final, por hache o por be el partido se dio como se dio, y es lógico que la gente muestre su descontento, es totalmente lógico. Siempre nos está apoyando y fue un palo muy gordo, pero el domingo estará con nosotros a muerte durante los noventa minutos.

–El enfado es lógico, pero el encontronazo entre algunos seguidores del Fondo Sur y los futbolistas cuando se acercaron a esa zona al final no se debe repetir...

–Esos hechos me cogen ya en el túnel de vestuarios y no los vi, pero está claro que cuando acabe la liga o cuando se consiga el objetivo lo hablaremos y si ocurrió lo que dicen que ocurrió habrá que tomar medidas, eso está claro. La directiva actuará. Somos un club grande y no podemos permitir eso.

–Bello ha vivido derbis desde dentro del campo y en la grada ya como director deportivo, ¿qué le pide a las aficiones?

–No tendríamos ni que hablar de esto, somos todos jerezanos, deportividad ante todo. Queda cada uno anime a su equipo y defienda sus intereses, pero que no se produzcan incidentes en ningún lado porque, al final, podemos dar una imagen que no representa a nadie. Al campo van muchos niños y el respeto debe ser máximo y mutuo. Estamos en el filo de la navaja, podemos mostrar una gran imagen al exterior con un derbi que congrega a miles de aficionados de Jerez con un comportamiento ejemplar en un partido con mucho en juego o nos podemos mostrar con una imagen mala porque suceda algo fuera del campo que no representa a la mayoría. Eso es lo que no queremos ninguno, espero una buena organización y que la policía actúe como tiene que actuar.