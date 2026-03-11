La UD Melilla, un histórico en horas muy bajas

Pasado de momento el temporal que provocó la derrota en el Artés Carrasco de Lorca con la destitución de Diego Caro frenada por la plantilla en la reunión del pasado lunes con la directiva, la calma chicha ha regresado al Xerez DFC, que afronta este domingo a las doce del mediodía la primera de las ocho finales que le restan para conseguir la permanencia en la categoría. La plantilla, que compareció al completo este martes en una rueda de prensa en la que dio la cara para intentar dar explicaciones a lo que les está sucediendo, debe dar definitivamente un paso al frente frente a la UD Melilla, ya que todo lo que no sea una victoria supondría el adiós del entrenador cordobés.

Los azulinos tienen ahora tres jornadas contra equipos que están por debajo de la clasificación, dos en Chapín y uno a domicilio, y ahí tienen puestas sus grandes esperanzas para salir a flote de una situación que nadie esconde que es muy delicada. La UD Melilla es el primer escalón que hay que superar y, posteriormente, llegarán los duelos contra el Almería B, penúltimo y con muy pocas opciones de permanencia (19 puntos) y en casa contra el Estepona, otro que debe quemar sus naves para no acabar en Tercera un proyecto que estaba hecho para mirar al ascenso a Primera RFEF.

La UD Melilla, que no hay que olvidar que tiene un partido pendiente en Almendralejo contra el Extremadura, es el inmediato perseguiro del Xerez DFC con 26 puntos, dos menos que los azulinos. La temporada está siendo nefasta para el club norteafricano, que este año 'cambiaba' de grupo pasando del 5 al 4 pero, al igual que la campaña anterior, ha tenido muchos problemas para cumplir los objetivos. Si en la 24/25 se salvaba del descenso por escasos 2 puntos, este año las cosas se han torcido mucho más y lleva 17 jornadas seguidas en puestos de descenso.

Tres entrenadores

Los melillenses han tenido este curso tres entrenadores. Comenzó en el banquillo Alberto Cifuentes, que sólo duró en el cargo las ocho primeras jornadas, siendo destituido tras perder en el Municipal de Lebrija contra el Antoniano (3-2). Los números del exentrenador del Cádiz Mirandilla fueron una única victoria, en la primera jornada frente al UCAM Murcia, tres derrotas (Yeclano, La Unión y Antoniano) y tres empates, Minera, Xerez CD y Real Jaén; aunque el equipo no estaba en puestos de descenso (12º) tras su salida.

La directiva melillense confió el equipo a Javi Motos, técnico que la pasada campaña había entrenado al UCAM Murcia con el que se proclamó campeón de invierno. La mala racha en el inicio de la segunda vuelta provocó su cese, llegando al club murciano Germán Crespo, que sigue al frente de los inquilinos de La Condomina. Motos estuvo al frente del Melilla 15 partidos, con unos números muy pobnres: tres triunfos, siete empates y cinco derrotas: 16 puntos de 45 posibles, siendo despedido tras el tropiezo en el Álvarez Claro contra el Real Jaén (0-1).

El último en llegar al banquillo melillense ha sido Miguel Rivera, técnico que comenzó al frente de la Balompédica Linense la temporada pasada y que no guarda un buen recuerdo de Chapín y del Xerez DFC, ya que fue destituido en la Balona tras empatar a dos goles frente a los que por entonces entrenaba David Sánchez. Rivera sólo ha estado dos partidos al frente del Melilla y el balance es negativo: derrota en casa del UCAM Murcia (3-2) y empate el pasado fin de semana contra el Antoniano (2-2).

Esta es la tercera etapa para el experimentado técnico malagueño en la UD Melilla. Su primera campaña al frente de los norteafricanos fue en la 2003/04 y posteriormente dirigió a los melillenses durante tres temporadas, desde 2021 a 2024, logrando el ascenso a Primera RFEF como campeón del Grupo 5 de Segunda en el segundo, lo que le valió la continuidad en el Álvarez Claro, aunque fue destituido en la jornada 9 de la 23/24 y sustituido por Juan Sabas en un año que acabaría con descenso de categoría.

Segundo peor visitante del grupo

La UD Melilla ha sumado 26 puntos en 25 jornadas, pero a domicilio es el segundo peor equipo del Grupo 4 de Segunda RFEF. Tan sólo el Atlético Malagueño, colista, tiene peores números como visitante. Y es que el equipo unionista no ha ganado ningún partido fuera del Álvarez Claro y los cuatro puntos obtenidos lejos de Melilla han sido en los empates contra Jaén, Puente Genil, Almería y Linares. Fuera de casa ha caído derrotado en el resto de encuentros: Yeclano, La Unión, Antoniano, Águilas, Lorca, Minera, Xerez CD y UCAM Murcia.

Para el encuentro en Chapín no podrá contar con el '10' Abreu, expulsado en La Condomina y al que le cayeron dos partidos de castigo. Olmedo, lesionado, tampoco podrá vestirse de corto en Chapín. Miguel Rivera reconoce el mal momento anímico de su plantilla, a la que intenta poner de pie consciente de que un nuevo tropiezo pondría la permanencia, que está a seis puntos, casi imposible. “Estamos trabajando mucho el aspecto psicológico, porque físicamente el equipo está muy bien. Queríamos brindarle una victoria a nuestra afición, pero a veces parece que tenemos un poquito de miedo a ganar y eso nos está penalizando”.