Bello y el porqué de la renovación de Antonio Fernández para el banquillo del Xerez DFC

Con la renovación de Antonio Fernández Rivadulla al frente del Xerez DFC, el club azulino pone la piedra angular para el proyecto de la temporada 25/26 en la que tratará de dar un paso adelante en su segundo año consecutivo en Segunda RFEF para tratar de no pasar los apuros de esta pasada campaña, cuando la salvación no llegó hasta dos jornadas del final venciendo al Xerez CD en el derbi que además de firmar la permanencia dejaba a los de Checa sin opciones de play-off de ascenso.

La entidad xerecista anunciaba este viernes la continuidad del técnico ourensano tras conseguir una permanencia que cuando aterrizó en la ciudad muchos veían muy difícil. Fernández Rivadulla llegaba al Xerez DFC el pasado mes de febrero tras la jornada 22 en la que el equipo cedía los tres puntos en Chapín frente al Águilas, lo que conllevaba el despido de David Sánchez, técnico del ascenso, y con la salvación a cinco unidades, con el play-out a cuatro. El gallego revertió la situación y consumaba la permanencia a una jornada del final, un éxito que le ha valido para renovar.

Antonio Bello, director deportivo de la entidad azulina, se ha mostrado "muy contento" por la continuidad del míster gallego: "Se lo ha ganado el tiempo que ha estado aquí, ha hecho méritos suficientes para seguir porque hacer ese número de puntos (17 de 36 posibles) en la situación que estábamos era complicado; si los haces yendo el décimo y sin jugarte nada pues mira, pero hacerlos en la situación que estábamos era muy difícil , estábamos a 5 puntos de la permanencia y ha logrado reveritr la situación, supercontentos de que se quede con nosotros", señalaba el director deportivo. "Cuando haces un cambio de entrenador los jugadores aprietan, los que no juegan porque quieren jugar y los que juegan porque quieren seguir jugando, pero ha dado con la tecla para que el equipo creyera en su forma de trabajar y salir de la situación en la que estábamos", añadía Bello.

Acuerdo rápido

Con respecto a la negociación, explica que "Antonio tenía renovación automática si quedábamos del décimo hacia arriba, al quedar en el puesto que hemos quedado no la había y ha sido fácil, no ha sido una negociación complicada porque estaba por la labor de quedarse, estaba contento con estar aquí y por nuestra parte también, ha vivido una situación difícil aquí en Jerez, conoce el club en el tiempo que ha estado y ahora intentaremos hacer un equipo más acorde a su forma de jugar". Reconoce además que los primeros contactos se produjeron "antes de la última jornada contra el UCAM, me senté con él y le dije que independientemente del resultado en Murcia nosotros queríamos contar con él, que estábamos contentos con el trabajo que había hecho y que eran los resultados que esperábamos con el cambio de entrenador. Me dijo que estaba a gusto, que terminábamos la liga y lo hablábamos. Ha sido muy rápido".

Bello señala del técnico que "es un entrenador que me gusta, luego la situación que estábamos era muy complicada, el ambiente estaba crispado, a cinco puntos de la salvación y mucha gente era pesimista en lograr el objetivo y supo convencer convencer a la plantilla en su forma de ver el trabajo y el fútbol, de que era posible y a la vista está que ha logrado los resultados que queríamos cuando estábamos en una situación muy complicada. Yo confiaba al cien por cien en conseguir el objetivo, incluso cuando estábamos a cinco puntos, pero sí es verdad que tuvimos que cambiar de míster por la dinámica, muchos partidos sin ganar ni hacer goles, pero estaba convencido de que lográbamos el objetivo. El tiempo nos ha dado la razón, siempre digo que las notas se ponen en mayo, sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la directiva porque han puesto todo de su parte para que yo tuviera todas las facilidades para trabajar, para el cuerpo técnico y los jugadores, que sólo estuvieran centrados en lo deportivo. El tiempo nos ha dado la razón, pero fue una decisión difícil pero el fútbol es muy ingrato porque tuvimos que prescindir de una persona que ha trabajado mucho y bien para el club, pero es más fácil echar al entrenador que a 25 futbolistas, se tomó en el momento idóneo la decisión porque creo que más tarde... por jornadas estábamos a tiempo y así ha sido. Nos hemos salvado una jornada antes pero hemos tenido partidos para cerrar la permanencia antes contra San Fernando, Minera o Don Benito, pero cuando cesamos a David nadie se hubiera creído si le decimos que estamos salvados a una jornada del final, hay que valorar el esfuerzo que ha hecho Antonio y su cuerpo técnico y depositarle toda la confianza".

El director deportivo también resalta que lo ha pasado mal en lo personal porque "ha habido momentos muy difíciles, sobre todo el mes de febrero, un mes muy complicado porque el fútbol está hecho así y tanto para lo bueno como para lo malo es un puesto en el que estás muy señalado, entiendo el nerviosismo de la gente y las críticas porque la afición es soberana esté quien esté en el cargo, pero hubo un momento que lo pasé muy mal porque las críticas iban más allá de lo deportivo y se salían de lo que yo creo que merecía, pero al final contento porque las notas se ponen en mayo y el objetivo se ha conseguido. Era mi primer año de director deportivo, el equipo asciende casi a final de junio, mi primer mercado de verano, la pretemporada la empezamos ni un mes después del ascenso y en esas fechas muchos equipos ya tenían sus plantillas casi cerradas, las opciones eran mucho más limitadas que este año, teníamos claro que queríamos una base del equipo de Tercera, pero tampoco teníamos muchas más opciones porque el play-off terminaba muy tarde. Con nuestros aciertos y errores, porque es imposible acertar con todos en una plantilla de 22 futbolistas, estoy contento con el equipo que se hizo. Este año lo volveremos a intentar y a ver si acertamos de nuevo, sería buena señal".

Plantilla

La dirección deportiva y el técnico se ponen manos a la obra este mismo lunes para comenzar a confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Con contrasto en vigor están el meta Ángel Lozano, David León, Alberto Durán, Ilias Charid, Sergio García, Abraham, Ingoma, Marcelo (con renovación automática por número de partidos), Asier; y Pepe Rincón y Galafate, estos dos últimos volviendo de la cesión del Motril y Conil respectivamnte. También tiene un año más Álvaro Martínez, aunque con una cláusula liberatoria por cualquiera de las partes a aplicar en un número de días. Por su parte, Jacobo tenía este año y uno más pero renegoció su contrato después de que en enero estuviera en la rampa de salida y seguía en caso de un número de titularidades. Finalmente se ha quedado a un par de ellas, por lo que, en principio, no tiene contrato. Y en cuanto a los sub-23 de la plantilla, el meta Ángel Lozano deja de tener esa condición, mientras que Beny y Salguero seguirán siéndolo. Con el lateral el acuerdo para prolongar su contrato está cercano, mientras que con el central el interés del club es claro para que siga defendiendo los colores del Xerez DFC.