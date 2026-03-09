Bola extra para Diego Caro en el Xerez DFC

Diego Caro sigue al frente del Xerez DFC... al menos hasta el partido contra la UD Melilla del próximo domingo. La directiva azulina se ha reunido este lunes por espacio de tres horas y tras escuchar a la plantilla, al director deportivo y al entrenador ha decidido darle una oportunidad más al técnico cordobés. Dicho de otro modo, Diego Caro seguirá siendo entrenador del Xerez DFC si el domingo se suman los tres puntos contra el equipo norteafricano.

La decisión de prescindir del entrenador parecía tomada a primera hora de la tarde, pero la plantilla al completo ha salido a defender a su técnico y ha pedido a la directiva un voto de confianza responsabilizándose de los resultados, una racha de ocho partidos sin ganar que tiene al Xerez DFC a cinco puntos de la permanencia. Los jugadores tienen previsto llevar a cabo una rueda de prensa este martes para explicar la situación a la afición azulina, muy enfadada por la dinámica de las últimas semanas.

Tras la reunión de este lunes, el presidente de la entidad, Sebastián Alonso de Medina, acompañado por el directivo Fran Lema y por Samuele Longo, futbolista de la primera plantilla, explicaban en la radio del club cómo se han producido los acontecimientos de las últimas horas. El delantero, el último en llegar en el mercado de invierno, comentaba que "si yo meto el penalti en casa del Antoniano, hoy no hay una charla para decidir si sigue o no el míster. El culpable soy yo. El fútbol son resultados y los entrenadores suelen pagarlo porque una directiva no puede echar a toda una plantilla. Es de valorar que nos hayan escuchado", comentaba.

El presidente del club añadía que "aunque la decisión puede ser controvertida y muchos socios tengan dudas, les pido que confíen en la plantilla, que los resultados van a llegar y que tengan la certeza clara de que esta junta directiva no toma decisiones a lo loco, vemos los pros y los contras de todas las cosas y siempre lo que se decide es por el bien del club".