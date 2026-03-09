Baja importante en el Xerez DFC para recibir al Melilla

La derrota en el Artés Carrasco de Lorca dejó otra mala noticia para el Xerez DFC. Además de perder tres puntos vitales y quedarse ya a cinco de la permanencia con ocho jornadas por disputar, el equipo azulino va a perder para el próximo encuentro frente al Melilla a su mejor jugador, Ilias Charid. No había pasado apenas un minuto de juego cuando el atacante xerecista veía una cartulina amarilla por una falta en la medular, que supone la quinta del curso, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción.

La redacción del acta del colegiado Felipe Román García no deja apenas resquicio para presentar alegaciones: "En el minuto 1 amonestó a Ilias Charid por disputar el balón a un contrario de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha". Lo que se pudo ver por las imágenes del encuentro.

Ilias ha aguantado diez partidos entre la cuarta cartulina amarilla y la quinta. Curiosamente, veía la última amonestación en el partido de ida disputado en Chapín contra los lorquinos. Desde entonces, el 11 azulino se había mantenido sin amarillas, cayendo precisamente antes de un duelo clave en Chapín ante un rival directo que está dos puntos por debajo de los xerecistas.

El centrocampista, que fue cambiado en el tramo final del partido disputado en el Artés Carrasco siendo sustituido por un inoperante Ekiza, vio su primera tarjeta amarilla de la temporada en el primer partido liguero contra la Deportiva Minera. Posteriormente, también fue amonestado en el duelo de la sexta jornada contra el UCAM Murcia en La Condomina y la tercera la veía en Chapín frente al Puente Genil.