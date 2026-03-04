Un calendario para reaccionar pronto

El Francisco Artés Carrasco de Lorca será la primera parada del Xerez DFC en estas últimas nueve jornadas ligueras que restan para finalizar la competición. Los azulinos parten con la desventaja que otorga la clasificación, donde está a 4 puntos de la salvación, si bien es cierto que el domingo en Lebrija, la imagen ofrecida por los de Diego Caro invita al optimismo.

El Xerez DFC también tiene Chapín como arma principal para salir del atolladero, si bien es cierto que a domicilio tambien está obligado a sacar puntos, sobre todo en campos de rivales directos como puede ser el Almería B. Los de Caro no tienen un calendario fácil lejos de Jerez, pues además del filial almeriense se deberán enfrentar al actual líder, Águilas, Deportiva Minera y al Recreativo de Huelva en la última jornada.

En casa, por su parte, recibirán a dos rivales directos, el Melilla y el Estepona, además del Linares, que esas alturas podría no estar jugándose nada, y el derbi local ante el Xerez CD. Evidentemente, la salvación pasa por vencer a los rivales directos, porque el calendario del resto de equipos de la zona baja se antoja complicado, especialmente el de Antoniano.

Calendario de partidos que resta al Xerez DFC.

El Puente Genil afronta estas dos próximas jornadas dos auténticas etapas pirenáicas, pues se mide a Águilas fuera y Recreativo en casa. En el Polinario tendrá también a Yeclano, Deportiva Minera y Malagueño. Fuera, por contra, además del Águilas, se medirá a Linares, Xerez CD, Real Jaén y La Unión.

El Antoniano es otro de los que se enfrenta a un calendario nada sencillo. Los de Lebrija visitan este domingo Melilla en un duelo directo, mientras que también tendrán que salir a Llanos del Beal para jugar ante la Minera, Linares, Atlético Malagueño y Real Jaén. En casa, por contra, tendrá al Almería B, el líder Águilas, Yeclano y Recreativo.

Calendario de las últimas nueve jornadas.

Con un partido menos está La Unión, pero la mala dinámica del cuadro murciano también puede llevarles a problemas, pues su calendario es complicado. Fuera visita Estepona, Linares, Xerez CD, Recre, Jaén y Extremadura, y en casa, Minera, Malagueño, UCAM y Puente Genil.

Finalmente, el Estepona, que llega al límite, recibirá a La Unión, Extremadura, Melilla, y Águilas, y se enfrentará a Lorca, Xerez DFC, Almería B, Linares para cerrar la competición en la Constitución ante el Yeclano.