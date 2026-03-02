El Xerez DFC se medirá a la UD Melilla el domingo a mediodía

La Federación Española de Fútbol ha anunciado el horario de la próxima jornada de Liga en el grupo IV de Segunda RFEF del encuentro que disputarán en Chapín Xerez DFC y UD Melilla. El duelo, correspondiente a la jornada 27, se disputará el domingo 15 de marzo a partir de las 12 horas.

El horario matinal se debe a la recomendación que la Federación realiza a los clubes que se enfrentan al conjunto melillense, para que estos no tengan problema en regresar. Por esta razón, todos los partidos del Melilla a domicilio se han jugado este año a las 11.30 o a las 12 de la mañana.

Hay que recordar que en el encuentro de ida, los azulinos consiguieron arrancar un punto del Álvarez Claros, gracias a un gol en el descuento de Christian Dieste. Los locales anotaron el 1-0 por medio de Alvarito en el minuto 62 y el delantero azulino igualaba la contienda en el 92.