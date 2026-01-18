Caro: "El peor partido desde que estoy aquí, no hemos merecido nada"

Diego Caro apareció con el gesto serio en la sala de prensa de La Constitución después del palo que sufrió el Xerez DFC ante el Yeclano. La derrota deja al club azulino de nuevo en puesto de play-out con los mismos puntos que el Puente Genil. Caro criticó los primeros 15 minutos de su equipo, dijo que no se pueden volver a repetir y señaló que ha sido el peor partido desde su llegada, aunque le quiso dar normalidad a la derrota.

Pregunta.Diego, valoración del encuentro.

Respuesta.Negativa por nuestra parte, evidentemente, por el resultado, por los primeros 15 minutos de juego de la primera parte. Prácticamente sólo ha habido un equipo en el terreno de juego y hemos sufrido lo que disfrutamos nosotros el domingo anterior. Nos regalaron también 15 minutos el equipo rival, nos pusimos por delante 2-0 y a partir de ahí disfrutamos del partido. Y hoy nos ha tocado todo lo contrario, no hemos aparecido los primeros 15 minutos, tenemos que ser autocríticos y evidentemente veremos los errores que hemos cometido tan graves en esos minutos. Al final pierdes el partido porque en esta categoría cuando vas por detrás en el marcador y en este caso ante un buen equipo a nivel defensivo que en su campo no recibe gol, lo dije en la previa y lo vuelvo a repetir, es muy difícil darle la vuelta, es muy difícil hacerle gol al Yeclano en su campo y nosotros lo hemos vivido.

P.¿Por qué le está costando al equipo los primeros minutos cuando juega a domicilio?

R.Juegas fuera de casa, te tienes que adaptar un poco al terreno de juego, al campo, pero no es excusa, a mí no me valen las excusas. Nosotros tenemos que competir desde que salimos del vestuario y no hay excusa ni de campo, ni de minutos, ni de rivales. Si tú quieres, no sé si ganar, pero por lo menos disputar el partido, tienes que salir desde el minuto cero a eso, a disputar el partido, a competir el partido. Y nosotros no lo hemos hecho, hemos regalado 15 minutos, se lo he dicho así en el descanso a ellos. Y a partir de ahí lo intentas todo, hemos terminado con tres delanteros, ya no hablo del 3 a 0, sino de antes, hemos metido en el minuto 18 de la segunda parte a Udom allá arriba, de delantero centro. Lo intentas todo, lo buscas todo, balones en el área, hemos tenido el 2 a 1, donde creo que el porteo de ellos es verdad que hace una gran parada ahí a la base del palo, pero ni aún así creo que no hemos merecido nada. No hemos merecido nada hoy, ha sido el peor partido desde que yo estoy en el Xerez Deportivo y de ahí el resultado, evidentemente.

P.¿Una victoria la próxima semana haría olvidar esta derrota?

R.Esto es domingo a domingo. Está todo tan igualado que ganas dos partidos y pueden hacerte pensar que puedes aspirar a algo importante y pierdas dos partidos y parece ser que se te cae el mundo encima. Por eso yo siempre he hablado en las previas, incluso en los postpartidos, de ldarle normalidad dentro del doloroso resultado que hemos tenido hoy. Al final es una derrota y hay que seguir y preparar bien la semana frente a Ucam, aunque va a ser un rival también de primer nivel.

R.Sabíamos que este inicio de segunda vuelta era complicado, ya lo sabíamos, y lo que no se pueden dar son los primeros 15 minutos que hemos dado, independientemente del rival, independientemente del campo que juguemos, hay que ser autocríticos y el primer culpable soy yo, que soy el entrenador, evidentemente. Ponernos las pilas y competir, sea en Chapin o fuera de casa, como lo hemos hecho en otros partidos, que hemos estado a un gran nivel y por eso hemos tenido tan buenos resultados anteriormente.