Las desconexiones se pagan caras (3-0)

El Xerez DFC tenía una buena oportunidad en La Constitución de Yecla para dar ese paso adelante que le reclama la afición para pelear por algo más que la permanencia. Era la hora de dar un golpe en la mesa ante un rival directo. Por eso es difícil de comprender la manera de entrar en un partido de un equipo que al cuarto de hora ya marchaba 2-0 abajo en el marcador, tiempo en el que Bloch también había realizado otras dos grandes intervenciones. Mejoró el cuadro de Diego Caro en la segunda mitad con los cambios, pero no le dio para marcar y a poco del final Sergio Carrasco clavaba en la escuadra una falta para hacer el tercero. Es la segunda derrota de la era Diego Caro y el domingo espera el UCAM Murcia, 'bestia negra' de los azulinos en Segunda RFEF.

Dos cambios

Diego Caro no tocó nada de lo que funcionó contra La Unión y los únicos cambios fueron por obligación. Beny entró en el lateral izquierdo en lugar de Dorado, con una contractura en el abductor izquierdo y que no se encontraba al cien por cien. También entraba en el equipo inicial Diego Iglesias por el lesionado Fran Viñuela, mientras que en el banquillo -corto- quedaban Oier, Marcelo, Gandoy y Berto González -su primera convocatoria- y los canteranos Yonier y Domi.

Las características del campo de La Constitución, recoleto y estrecho, invita a buscar jugadas desde la banda ya sea en faltas laterales o saques y así se produjo el primer acercamiento de los locales al minuto de juego en un golpe franco que puso Totti al corazón del área, paseándose el balón por la zona de Bloch sin que nadie lograse rematar.

Diego Iglesias tuvo un discreto partido en Yecla. / J.M. Partida

La réplica, a los cinco minutos, la tuvo Juanjo Mateo, al que le caía una pelota llovida sin que Borja Martí estuviera bajo el arco, pero con la zurda el lateral derecho azulino no es tan hábil y su toque con el interior tomó dirección hacia donde estaba el meta jerezano -hijo del exportero del Xerez CD Ramón Martí- desperdiciando una ocasión que fuera del campo pareció muy clara pero mal ejecutada.

Dos avisos y dos goles

Bloch tuvo que actuar ante un disparo lejano de Jordan que iba ajustado al palo izquierdo, enviando el meta francés a saque de esquina. Apretaba el Yeclano y el meta azulino tenía que intervenir de nuevo a otro lanzamiento desde lejos, esta vez sacando el balón al otro lado del córner. Y a la salida de este, Josema Gómez remataba de cabeza al fondo de las mallas de la portería jerezana en un claro error de marca de los xerecistas.

Sin tiempo para reaccionar, el Yeclano hacía el 2-0 tras una pérdida de Juanjo Mateo ante Ot Remolins, este se ayudó en un compañero haciendo la pared y con la zurda golpeaba seco hacia el palo izquierdo de Bloch, que cuando quiso darse cuenta ya le ha bía superado el balón.

Dieste sigue peleado con el gol: siete partidos sin marcar. / J.M. Partida

Afectó muchísimo este inicio de partido al Xerez DFC, el Yeclano lo vio claro y estuvo a punto de hacer el tercero en un disparo que Antonio Fernández cruzó en exceso en una inmejorable posición. No había noticias de los hombres de ataque del equipo de Diego Caro, el centro del campo hacía aguas en este tramo de encuentro y los jugadores locales llegaban con mucha facilidad a las inmediaciones de Bloch.

Gol anulado

Pasada la media hora, jugada polémica porque el colegiado catalán Rimbau Guillaumes anulaba un gol a Ekerette Udom, presuntamente por una falta en la jugada previa a la hora de atacar el remate en el golpe franco lanzado por Julen Ekiza. Los azulinos no protestaron en exceso, aunque en las (lamentables) imágenes de FCPlay no se pudo apreciar si hubo algo punible.

El partido había girado, el Xerez DFC comenzó a dominar más y la presión del Yeclano ya no era la de los primeros minutos, algo también obvio con un marcador tan claro. En un saque de esquina volvió a llevar peligro el equipo azuilino. Curro prolongó en el segundo palo y un defensa impedía el remate de Udom cuando ya estaba presto al remate.

Debuta Berto

Cómo lo vería Diego Caro que realizaba tres cambios en el descanso quitando a Juanjo Mateo, Julen Ekiza y Rafa parejo, entrando Marcelo en el lateral derecho, Yago Gandoy en la medular y debutando el último de los refuerzos del mercado invernal, el extremo zurdo Berto González.

Bloch realizó dos buenas intervenciones antes de encajar los tres goles. / J.M. Partida

Tuvo la primera el Xerez DFC a los siete minutos de la reanudación en una falta que ponía Diego Iglesias al segundo palo, por donde cabeceaba Ekerette Udom abajo al palo izquierdo, aparecienco Borja Martí para negarle el 2-1 en una magnífica intervención. Pero también pudo hacer el tercero el Yeclano en otro remate de parecida factura en un centro de Nani y cabezazo de Josema que se marchaba lamiendo el poste izquierdo de Bloch.

Era otro Xerez DFC, que había tirado la primera parte en un inicio calamitoso, pero no llegaba el gol que metiera a los azulinos en el encuentro. Dieste no acertó a golpear limpia la pelota dentro del área y Ekerette Udom, cual extremo, se internó por la izquierda pero su pase no encontraba rematador.

La sentencia

Pasaban los minutos, el encuentro entraba en su último cuarto de hora y ni el Yeclano se acercaba a los dominios de Bloch ni el Xerez DFC lograba crear peligro y cuando lo hacía, como por ejemplo en un centro de Berto González, no había rematadores. Así que Caro se la jugaba dando entrada a Domi como último cambio por un Ilias que no tuvo su mejor tarde. Los azulinos descolgaban a Udom como delantero centro buscando a la desesperada el gol que les metiera en el partido ante un rival que dejó la portería a cero en siete de sus ocho partidos anteriores como local.

A siete minutos del final el Yeclano hacía el tercero en una falta directa que Sergio Carrasco clavó en la escuadra de Bloch, sentenciando un partido con un resultado quizá demasiado abultado pero justo tras un inicio en el que los azulinos entraron absolutamente desconectados.