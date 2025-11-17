El central del Xerez DFC Morante regresa de Melilla con una lesión en los isquios

El Xerez DFC ha regresado este lunes al trabajo con una sesión de recuperación en el Anexo Pepe Ravelo tras el empate (1-1) cosechado el domingo en el Álvarez Claro ante el Melilla, una igualada que mantiene a los xerecistas en la zona de descenso, aunque siguen sin perder desde la llegada del cordobés al banquillo con dos empates y una victoria.

Los de Diego Caro ya han pasado página y están centrados en la nueva final que les espera el domingo (17:00) en Chapín contra otro rival directo en la lucha por la permanencia, el Salerm Puente Genil, que en estos momentos marca el play-out con 14 puntos, tres más que los azulinos, y que es un rival al que conoce a la perfección el preparador azulino, ya que dirigió a la escuadra pontana durante dos campañas en Tercera y peleó por el ascenso a Segunda RFEF.

Caro está pendiente de la evolución de Emaná y Fran Viñuela, que ya deben estar recuperados para este vital choque, pero puede perder a uno de sus puntales en defensa. David Morante, el único jugador que ha sido titular en todos los partidos y había disputado todos los minutos hasta su lesión en tierras norteafricanas. El central terminó la primera mitad con problemas en los isquios, no pudo jugar la segunda y este martes acude a la Clínica Beiman para ser examinado y realizarse pruebas que confirmen el alcance de su lesión. En principio, es duda, pero todo dependerá si sufre una sobrecarga o tiene algo más. Fijo tanto para Antonio Fernández como para Caro, el entrenador azulino tendría que recomponer la defensa si no puede contar con él o, incluso, plantearse la opción de apostar por tres centrales.

Los xerecistas tendrán este martes la jornada libre y el miércoles se centrarán en preparar los detalles ante una escuadra pontana que debuta en la categoría, que comenzó muy fuerte -en las dos primeras jornadas superó al Xerez CD en el Manuel Polinario y en la segunda sorprendió al Recre en el Nuevo Colombino-, y no perdió hasta la sexta en su visita al Yeclano, pero en las últimas jornadas se ha estancado, especialmente fuera de casa.