Dieste rescata un puntazo en el descuento (1-1)

Dicen que la fe mueve montañas y que la suerte es para el que la persigue. El Xerez DFC ha restacado un puntazo en el Álvarez Claro con una diana de Christian Dieste, el de siempre, que ya lleva seis, al aprovechar un regalo de la defensa en el minuto 92 frente a un Melilla que se había adelantado a la hora de encuentro también con un tanto de Alvarito, que no perdonó después de un fallo de Curro Rivelott. Los azulinos, que no estuvieron finos en ataque, fueron capaces de confiar hasta el final y arañar un punto ante un rival que había tenido más ocasiones y más claras. La nota positiva, que el equipo sigue sin perder desde la llegada de Diego Caro al banquillo, aunque los cinco puntos atesorados no le sirven para salir del descenso. Con once unidades marcan la línea de fuego.

El encuentro entre dos escuadras que se jugaban mucho, necesitadas y presionadas por la clasificación respondió a esos parámetros, poco fútbol, empuje local, pocos acercamientos de los visitantes y resolución por detalles. Dos errores, dos goles. Ahora, nueva final en Chapín la próxima jornada ante un Salerm Puente Genil que también se está metiendo en problemas después de un buen inicio.

Dos cambios

Diego Caro había apostado en sus dos primeros compromisos al frente del equipo, un triunfo ante el Antoniano (2-0) y un empate con el Almería (1-1), ambos en Chapín por el mismo once, pero en su primera salida optó por realizar un par de cambios. En la medular, Rafa Parejo, titular indiscutible hasta el momento en todos los encuentros, se quedó en el banquillo y su puesto fue para el cuestionado Curro Rivelott, que no salía de inicio desde la cuarta jornada cuando su equipo perdió en Jaén por 2-1 todavía con Antonio Fernández al frente. La otra novedad fue la presencia de Diego Iglesias en lugar de Sergio García. El resto, los mismos. La portería fue para Bloch, la defensa para Udom, Morante y Dorado y la nueva medular la integraron Curro y Gandoy con Ekiza como creador. Juanjo Mateo y Diego Iglesias ocuparon las bandas, Ilias actuó por dentro y el referente, como siempre, Dieste.

Ekiza estuvo participativo y se ha convertido en fijo para Diego Caro. / UD Melilla

Julio Iglesias, al larguero

En el encuentro había muchísimo en juego y el Melilla lo afrontó de inicio con una marcha más que los xerecistas, muy enchufado, con presión alta, ganando los duelos y generando y proponiendo más. A los 25 segundos avisó Julio Iglesias con un zurdazo que rozó la escuadra de Bloch tras una bonita combinación con Abdelah y en el tres, una falta de Yago Gandoy a Ortolá en la media luna del área la mandó al larguero el arcense con la derecha despúes de que el balón rozara en la barrera y el meta xerecista tocara lo justo con la punta de los dedos. Los azulinos se salvaban a las primeras de cambio.

El Xerez DFC respira a balón parado

Tras los dos primeros sustos, el Xerez DFC dio un paso al frente, se metió más en el partido, apretó, ya no dejaba salir tan suelto a su rival y forzó dos acciones a balón parado a las que no fue capaz de sacar rédito. Las botó en corto y las despejó la defensa. No buscaron en este caso al gigante Udom. A los ocho minutos, un saque de esquina en corto de Ekiza lo desbarató la defensa y en 10', una falta del centrocampista Segura a Ekiza en el lateral del área, la botó el navarro y fue un caramelo para la zaga.

El Melilla no le perdía la cara al partido ni mucho menos y también buscó el gol a balón parado. Una falta de Ilias sobre Ortolá próxima al área la puso con la zurda Alvarito y Chavarría, compeltamete solo en un desajuste defensivo, la mandó fuera (14') y, luego, Ortolá probó fortuna con un disparo que se le marchó por encima del larguero (20').

La réplica xerecista fue nuevamente en acciones desde la esquina con dos córners consecutivos (21') otra vez en corto, pero no era su mañana en los lanzamientos. El crono avanzaba y superada la media hora, una acción de Juanjo Mateo terminó otra vez en la esquina. Ekiza lo sacó en largo, se le quedó corto, Gandoy centró y Udom remató fuera.

Intercambio de golpes

Poco a poco, el Xerez DFC se sentía mejor, aunque sin llegar a estar cómodo del todo. La tensión era palpable por la necesidad de sumar de tres. Un centro de Juanjo Mateo lo recogió Diego Iglesias, que se adelantó a la defensa, pero se fue fuera (37') y en el 40', fue Alvarito el que se sacó un centro al segundo palo que no encontró rematador y atajó Bloch. El meta xerecista se tuvo que emplear a fondo en un mano a mano ante Chavarría. El final de los cuarenta y cinco minutos llegaba con las fuerzas equilibradas y tablas en el marcador, pero con un Melilla que puso a prueba a Bloch y un Xerez DFC que no forzó a Olmedo.

Parejo por Morante

Tras el descanso, Diego Caro movió piezas. Morante, que terminó tocado, se quedó en la caseta. Curro Rivelott, con una amarilla, pasó a actuar de central y entró Rafa Parejo. Los azulinos sabían que tenían que mejorar sus prestaciones si querían hacer daño a los locales y con todos los jugones sobre el verde, tuvieron una falta en el 52', tras una conexión entre Ekiza e Ilias, la falta de Segura tampoco tuvo premio. Poco después, Claverías se sacó un tiro desde fuera del área que tocó en un defensa y se fue a la esquina. Ekiza tenía más contacto con la pelota, en el 55' puso un buen centro al área que Pelón envió a saque de esquina y Olmedo, muy alterado vio amarilla después de abortar un disparo de Dieste.

Alvarito celebra el 1-0 al Xerez DFC. / UD Melilla

1-0, Alvarito (60')

El partido era más vivo y el Melilla lo aprovechó para apretar y adelantarse en el marcador. Alvarito, desde el suelo, tras varios rebotes y casi en el área pequeña aprovechó un mal despeje de Curro Rivelott para batir a Bloch, que nada pudo hacer para evitar que el 1-0 subiera al marcador. Minuto 60.

Tras el gol, los dos entrenadores movieron banquillo y realizaron dobles cambios. Los azulinos apostaron por Marcelo y Sergio García en lugar de Juanjo Mateo y Rivelott. El Xerez DFC buscaba la reacción y Davi Alfonso tuvo que mandar a córner un buen centro antes de que llegara la ocasión más clara para los azulinos, un balón franco que Ekiza no acertó a rematar por poco (66') en la oportunidad más clara.

Los azulinos perdían su capacidad de despertar, acusaron en exceso el gol ante un cuadro local que echaba mano de todo lo permitido y lo no permitido para arañar segundos al crono. Los de Javi Motos se dedicaban a hacer su partido y a intentar amarrar los tres puntos. El equipo xerecista, ya con Udom como ariete, no tiraba la cuchara más con corazón que cabeza.

1-1, Dieste (92')

Los cuatro minutos de descuento se les hicieron eternos a los locales y cortos a los xerecistas, que buscaban las tablas con más fe que fútbol. Pero como la fe mueve montañas, en el 92', el Xerez DFC fue capaz de rescatar un puntazo a balón parado. Una faltaba botada por Ekiza, tas un primer despeje de la defensa con un salto de Udm, Dieste, siempre en el sitio adecuado y con la caña preparada, mandó dentro el regalo, igual que hizo Alvarito. Tablas en las que nadie confiaba tras el 1-0. Premio a la fe y a las ganas.

Once inicial que presentó el Xerez DFC en el Álvarez Claro frente al Melilla. / UD Melilla