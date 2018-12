"Que todos los chavales del club estén contentos y que sean xerecistas"

Juan Carlos Ramírez, coordinador de la cantera del Xerez Deportivo FC, repasa el año que está a punto de terminar y expone las expectativas para 2019 en la página web del club.

–¿Cuál es el balance de 2018?

–Bastante bueno. En el tema deportivo hemos creado tres equipos más, el filial, el benjamín C y el prebenjamín C, haciendo un total de 15 equipo. El balance es súper positivo, la única pena fue el no ascenso del juvenil A, que rozamos con la yema de los dedos el ascenso a División de Honor después de una temporada impresionante. Y también hay que destacar el campeonato del benjamín B y que todos los equipos están funcionando bastante bien.

–¿Cómo está marchando la temporada 2018-19?

–Todo está muy asentado, de manera muy positiva y estamos muy satisfechos. El juvenil B está arriba en la clasificación, el cadete A, infantil A, alevín A, benjamín A también... Estamos creando una estructura de cantera que ya empezamos a fomentarla hace dos o tres años, cuando yo llegué al club, y todo está muy asentado, la verdad es que el balance es positivo.

–Esta temporada en la cantera el ascenso obligado como objetivo solo está el del Xerez B...

–Sí, el objetivo del Xerez B es intentar ascender y estar en Segunda Andaluza el próximo año. El equipo juvenil se ha formado un poco nuevo, con 16 fichajes, nosotros pensábamos que íbamos a estar un poco más arriba pero la Liga Nacional es bastante competitiva y ahora mismo a intentar salvar la categoría, que estamos ahí luchando por ello. Y el objetivo de los demás equipos es seguir con la misma estructura, si el juvenil B tiene opciones de ascender, bendito sea; infantil, alevín y benjamín también tienen buenos bloques por el trabajo de años anteriores y esperemos jugar alguna liguilla de ascenso con ellos. Ya digo que poco a poco y súper contento.

El programa de gestión, un avance, permite un modelo común de juego y entrenamientos

–¿Y la labor de los técnicos de la cantera?

–Sobre todo este año la junta directiva nos dio el placer de tener un programa de gestión deportiva y todos los técnicos estamos trabajando en ello. Tenemos una base común de idea de juego, modelo de juego, modelo de entrenamiento y metemos en ese programa de gestión deportiva todos nuestros datos y estadísticas, todos los entrenamientos. También estamos trabajando en la metodología de los entrenadores, en su formación, tenemos reuniones periódicas y estamos muy contentos con todos los entrenadores que forman parte del club, progresando poco a poco y entre todos somos un grupo humano muy sano.

–El único pero es no disponer de mejores infraestructuras, más campos...

–Tenemos numerosas horas en las instalaciones de La Granja pero intermitentes. La pena es no tener una ciudad deportiva para nosotros, es un sueño que tienen todos los socios y sobre todo esta junta directiva para que nuestros equipos estén ahí asentados, pueda irse fomentando una cultura de club y sobre todo estar tranquilos y tener nuestras horas para nosotros, pero demasiado el haber conseguido ya toda la estructura que tenemos, intentaremos conseguir más poco a poco.

–¿Un deseo para 2019?

–Salud para todo el mundo y en el tema deportivo que estemos tranquilos, que el Xerez B ascienda, que el juvenil mantenga la categoría y que en todos los equipos de cantera no haya ningún tipo de problemas, sobre todo de lesiones, y que todos los chavales que estén en nuestro club estén contentos y que sean xerecistas.