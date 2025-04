David León: "La temporada pasada acabé reventado de tanto infiltrarme y me ha podido pasar factura este año"

A David León, lateral izquierdo del Xerez DFC, se le ha acabado la temporada. El defensa isleño pasaba el lunes por el Hospital López Cano de Cádiz, donde la practicaron una artroscopia para operar el desgarro intrameniscal del menisco externo y el esguince de grado 2 del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, lesión que se produjo hace varias semanas en un entrenamiento tras realizar un mal movimiento.

En un primer momento, el defensa y los servicios médicos decidieron llevar a cabo un tratamiento conservador para intentar llegar con opciones de jugar a final de temporada, comenzó a fortalecer la rodilla izquierda y probó en varios entrenamientos, "teniéndome que salir con la rodilla inflamada". Por este motivo, el zaguero decidió operarse en vista ya a la próxima temporada, en la que tiene un año más de contrato con los azulinos.

Un cambio (de entrenador) hace que todo el mundo apriete, hemos subido una marchita"

Aunque el periodo de recuperación de una lesión como esta está entre el mes y medio y los dos meses, está claro que al lateral se le ha acabado la temporada, un campaña que en lo personal ha sido bastante complicada. Tras ser titular en los primeros partidos de Liga, León dejó de contar para David Sánchez y ha tenido la mala fortuna de lesionarse a los pocos partidos de la llegada de Antonio Fernández, con el que había empezado a tener minutos. De esta forma, el lateral cierra su segunda campaña en el Xerez DFC -llegó a mitad de la pasada temporada- con diez partidos como titular, siete de ellos completos para un total de 911 minutos.

Temporada difícil

"Llevaba un mes parado porque me dijeron que fortaleciera a ver si se iba el dolor y así evitar la operación antes de final de temporada, porque operarme era cien por cien, pero ha sido imposible aguantar, todo dependía del tratamiento conservador y a mí el dolor no se me ha quitado en ningún momento, en cuanto entraba a entrenar un poco me tenía que retirar porque enseguida se inflamaba la rodilla. Así que lo mejor era operar y así poder estar al cien por cien para la pretemporada", señala.

"Veo bien al equipo, hemos encadenado una buena racha que te da vida y confianza, pero todavía queda mucho y no podemos confiarnos"

León lamenta que la lesión llegue cuando "con este míster sí me estaba sintiendo más importante, pero me ocurre esto al segundo partido de llegar él y es la mala suerte a veces que hay en el fútbol, he intentado recuperarme para intentar ayudar al equipo, pero no ha podido ser". Recuerda que "el año pasado forcé, estuve dos meses jugando infiltrado porque me partí el dedo y no había otro compañero para jugar en mi posición y al acabar la temporada tuve que recuperar. Después empecé la pretemporada tarde porque no me dejaba entrenar el podólogo que me estaba viendo".

Tanto es así que comenta que "en ningún momento creo que he podido estar al cien por cien esta temporada y cuando lo he estado me ha faltado esa oportunidad o la confianza del míster que estaba en ese momento, porque los resultados no se estaban dando y teníamos la sensación de que se cambiaban muchas cosas pero las cosas que había que cambiar de verdad no cambiaban. Con este míster me sentí un poco más importante, me metió más en la dinámica, tenía minutos pero a la segunda semana de llegar tuve un gesto raro en un entrenamiento que me ha impedido dar el nivel que yo sé que puedo dar. Son cosas que pasan y es un reto más que afrontar". "Por suerte -añade- nunca he tenido una lesión, no sé si habrá tenido algo que ver haber forzado tanto la temporada pasada, acabé reventado y lo achaco un poco a eso, incluso me han comentado que puede ser eso lo que me ha pasado. Estaba en deuda con el club por cómo se dieron las cosas y lo hice porque quise y sabiendo las consecuencias que podían tener a largo plazo".

Confiado en la salvación

Así que a partir de ahora no le queda más remedio que seguir al equipo desde la grada y a apoyar a sus compañeros de vestuario para lograr el objetivo de la permanencia. "Veo bien al equipo, hemos encadenado una buena racha que te da vida y confianza. Haciendo prácticamente las mismas cosas que veníamos haciendo ahora sí se están dando los resultados".

David León, tras su intervención quirúrgica.

Y si el año ha sido duro para él, también lo está siendo para el equipo, que ha logrado encauzar el rumbo con la llegada al banquillo de Antonio Fernández Rivadulla. Cogió al equipo a cinco puntos de la permanencia y ahora lo tiene cinco puntos por encima, aunque con la sombra del play-out todavía rondando. León no cree que esté todo el trabajo hecho: "Todavía queda mucho y tampoco nos podemos confiar, porque tienes un par de partidos malos y luego queda poco tiempo. Al equipo quizá sí le hacía falta un cambio en general, como pasa en muchos equipos. Un cambio (de entrenador) hace que todo el mundo apriete, que todos se sientan importantes de nuevo por entrar en el once y en las convocatorias, se entrena mejor, el cambio nos ha venido bien, hemos apretado todo el mundo y hemos subido una marchita, que es lo que nos está dando poder estar sumando mucho más".