David Sánchez: "Siempre le estaré agradecido al club"

David Sánchez ya no es entrenador del Xerez DFC. El técnico era destituido tras la derrota del equipo contra el Águilas, que complica aún más la permanencia, ahora a cinco puntos. Antes de conocer el desenlace, el sevillano comparecía en rueda de prensa y ya se veía venir la noticia cuando se le preguntaba si entendería una decisión drástica sobre su cargo: "Esa es una decisión de la directiva y ahí no me puedo meter, hablo de lo que depende de mí. Siempre siempre voy a estar agradecido al club y estoy a su disposición tengan que tomar la decisión que tengan que tomar".

"Muchas veces añadió- en la vida hay que tomar decisiones difíciles, pero esa decisión no es mía. Siempre le voy a estar agradecido a las dos directivas con las que he estado. Me voy a dejar la vida hasta el último segundo que esté con la cabeza alta. Tengo ganas de trabajar y de revertir la situación. Lo dije el viernes y lo digo ahora".

El técnico reconocía que contra el Águilas "hemos tocado fondo. Los ánimos están mal. Hicimos una mala primera parte y en la segunda, después del gol de ellos, nos fuimos del partido por nervios, ansiedad, por todo... No nos da, queríamos una marcha más y no la he visto. Nos faltó hambre, ir más a por el partido. Hay que hacer las cosas mejor, la última media hora ha sido desastrosa en todos los sentidos. Hemos tocado fondo, esa es la realidad. Pedir disculpas a la afición porque tuvo un buen comportamiento hasta el final. No le estamos dando lo que nos están dando ellos. El equipo estuvo alocado y lo que el equipo ha hecho no es lo que nos representa y lo que trabajamos. Es un querer y no poder".