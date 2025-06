La despedida de Alberto Durán del Xerez DFC: "Las cosas no siempre salen como uno quiere"

Alberto Durán se ha despedido de la afición del Xerez DFC con un comunicado publicado en sus redes sociales. El futbolista de Jédula ha completado su segunda etapa en el club azulino y aunque tenía un año más de contrato, no contaba para Antonio Fernández. La entidad hacía público el viernes que ambas partes habían alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato y ahora el central se despide de la afición, agradece a la directiva el apoyo, tiene una mención especial para las personas que integran el departamento de comunicación del club y ha tenido bonitas palabras para David Sánchez, el técnico que le permitió regresar.

"Créanme que ante todo estas palabras no las escribe un exjugador sino un XERECISTA de por vida. Las cosas no siempre salen como uno quiere y esta vez menos... Me toca volver a deciros adiós con todo el dolor de mi corazón, pero así es el fútbol", comenta el jugador jedulense en uno de sus perfiles.

"En mi mente -continúa- sólo quedarán recuerdos increíbles rodeado de mi afición, acompañados hasta en el infierno. Hemos pasado momentos muy duros, pero los momentos buenos vosotros los habéis hecho imborrables". Posteriormente, agradece "a la directiva por apoyarnos siempre en las situaciones complicadas cuando lo fácil hubiera sido poner el foco en los jugadores y eso es de agradecer. Mención especial al departamento de comunicación, siempre al pie del cañón y ayudándonos en todo lo posible".

Y se despide con unas palabras hacia su exentrenador: "Y sobre todo a mi hermano David Sánchez, por darme la oportunidad de volver a mi casa y disfrutar de aquel ascenso en tierras alicantinas. No quiero extenderme más, en Jédula tenéis un amigo para todo lo que os haga falta. Firmado: Alberto Durán, un xerecista de por vida. Posdata: escopeta y perro".