Diego Caro: "Tenemos que centrarnos en nosotros y no mirar lo que hacen los demás"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, ha repasado la actualidad de su equipo antes del encuentro en Lorca, donde los azulinos se juegan mucho después de siete jornadas sin ganar que les ha llevado a ocupar de nuevo plaza de descenso y teniendo tanto el play-out como la permanencia a cuatro puntos. El técnico cordobés asegura que su equipo va al Artés Carrasco "a ganar", consciente del potencial de un rival que "sin presión" aspira a jugar el play-off de ascenso. Le pide a su equipo más verticalidad en ataque y mantener la portería a cero y, por encima de todo, cree que se tienen que centrar en sí mismos y no mirar lo que hacen otros rivales en la pelea por eludir el descenso.

Pregunta.Diego, la victoria es más necesaria que nunca para cortar la mala dinámica.

Respuesta.Está claro que la situación así lo demanda. Nosotros queremos ganar, evidentemente, trabajamos para ganar y hace falta meter ya tres puntos porque venimos de un empate, de portería cero, de competir. Creo que en Lebrija estuvimos más o menos a buen nivel, pero está claro que lo que queremos es ganar ya, meter una victoria ya y obtener tres puntos que nos den ese plus que necesitamos ahora mismo de convencimiento. Con esa idea vamos a Lorca. Sabemos que es un campo difícil donde tan solo han ganado dos equipos y espero que el domingo el Xerez sea el tercero.

P.El Artés Carrasco es uno de los campos más difíciles de la categoría.

R.Sí, porque además el Lorca hace muy bien las cosas. Es un equipo que no ha cambiado grandes cosas desde la primera vuelta, muy ordenado a nivel defensivo, trabaja bien tanto en presión en campo contrario como en bloque bajo donde se juntan mucho y están las líneas muy juntas. Tienen capacidad para transitarte bien porque tiene extremos rápidos, tiene un delantero rematador que ya lo tuve yo conmigo en el filial del Córdoba y lo conozco bien, Naranjo. Tiene además la capacidad de dominarte con balón, con buenos centrales, central derecho y central zurdo, con buena salida de balón. Es decir, un equipo que domina muchos registros. Eso es lo que ocasiona que en su campo evidentemente sea tan difícil ganar. Los conocemos bien, lo hemos estudiado bien, lo hemos visto con los chavales, lo hemos trabajado durante la semana y vamos con la idea de traernos los tres puntos y de ir dando pasito a pasito en la clasificación porque si no ganas, los rivales se te van yendo.

P.Fútbolísticamente, ¿qué le pides a tu equipo en Lorca?

R.Bueno, primero tenemos que mantener la portería a cero, porque cuando tú tienes una portería cero es porque defensivamente has estado a buen nivel. Eso lo tenemos que mantener. Tenemos que mantener el nivel defensivo que tuvimos en el ciclo aquel cuando no perdíamos, tuvimos cuatro porterías cero. Ahora no estamos consiguiendo ganar, pero sí estamos consiguiendo otra vez portería cero. Por lo tanto, ese nivel defensivo tenemos que mantenerlo y tenemos que soltarnos más en ataque. Es verdad que estamos teniendo situaciones de gol. El día de Jaén tuvimos varias situaciones de gol y una muy clara al final del partido prácticamente, donde nos la para el portero antes del gol de ellos, del 1-2. Tenemos que intentar ser más verticales en muchas situaciones del juego, que no lo fuimos el día de Extremadura, por ejemplo. Y luego en defensa tenemos que seguir manteniendo ese nivel que nos está dando porterías a cero. Si somos capaces de conjuntar ambas cosas, yo creo que estaremos cerca de obtener la victoria.

P.El Lorca es un aspirante al play-off, claramente.

R.Sí, está claro que está en una posición media alta, cómoda. Un equipo que quizás sin presión sea más peligroso. Al final no tienen, como otros equipos en este caso, esa necesidad de jugar el play-off sí o sí. Y esa tranquilidad pues evidentemente le hace más peligroso. Un rival que ya acumula bastantes puntos, que está en una posición cómoda, como digo, y evidentemente quedando nueve partidos todavía por delante es aspirante a poder optar a meterse en el play-off.

P.Sumáis 29 puntos. ¿Cuántos crees que hacen falta para la salvación?

R.Yo creo que eso es lo más importante, tener las cosas claras en el sentido de que tenemos que llegar a la puntuación necesaria para salvarnos. Puede ser 40, puede ser 41, puede ser 42, lo iremos viendo. Pero no obsesionarnos con los que sacan los rivales, porque al final pierdes un poco el foco de ti mismo. El objetivo principal nuestro es ir sacando puntos. ¿Para qué? Para llegar a la cantidad que te dé la salvación. Por eso no puedes estar pendiente de los demás, porque una semana un equipo suma, otro equipo no suma y tú tienes que ir poco a poco dando pasitos, de tres puntos si puede ser; si no, de uno. Ir metiendo puntos en el casillero, porque si al final tú consigues hacer los que estamos hablando, 40, 41, 42 o 43, no te tienes que fijar en ningún rival.

P.Tres penaltis seguidos fallados. ¿Te nubla la cabeza ese dato?

R.En mi carrera como entrenador, ya son muchas temporadas, nunca me había pasado que falláramos tres penaltis seguidos. Es un poco no sé si coincidencia, mala suerte, no sé cómo llamarlo. Pero lo que sí está claro es que no es normal. Luego los ves durante la semana finalizando y te extrañas mucho. Creo que este tipo de situaciones, cuanta más importancia le das, más te nubla. Entonces, es importante. Evidentemente, hay que meterlo. Si se vuelve a repetir y ojalá nos piten algún penalti a favor, pues que el que lo tire tenga suficiente confianza y tranquilidad para convertirlo y no verlo como hay una montaña y una dificultad máxima cuando no lo es, que es la ocasión más manifiesta que hay en el fútbol a día de hoy.

P.¿Y crees que puede temblar las piernas al futbolista por el exceso de responsabilidad?

R.A ver, el penalti del otro día lo tira Samu. ¿Cuántos penaltis habrá tirado Samu importantes en su carrera deportiva? Es un tiro, el portero lo acierta, lo para, pues nada, a seguir trabajándolo, a seguir intentando mejorar esas definiciones. Si le toca a Samu, apoyarlo y ayudarle, si le toca a Cristian Dieste igual, si le toca a otro cualquiera. La cuestión es no obsesionarnos con ello.

P.¿Alguien tocado? ¿Cómo llega Bloch?

R.Es verdad que después de los tres partidos de la semana pasada deja algún daño colateral porque han sido tres partidos exigentes donde el equipo ha tenido que multiplicar esfuerzos. Ahora mismo hay alguno que está tocado, yo creo que van a llegar todos para el partido del domingo. Vamos a esperar a mañana, en principio esperamos contar con los 20 que están disponibles. Y Bloch está bien. Tenía alguna molestia en el cuádriceps al final de la pasada semana, pero ha entrenado con total normalidad.