El Lorca Deportiva, rival este domingo del Xerez DFC, otro firme aspirante al play-off de ascenso

El Xerez DFC se va a medir este domingo 8 de marzo a un rival, el Lorca, que sueña con meterse en el play-off de ascenso a Primera RFEF. Los murcianos, de hecho, fueron descabalgados esta semana de la quinta plaza tras caer en el Francisco de la Hera de Almendralejo ante el Extremadura (3-0), una derrota que ha hecho daño a una plantilla que había alcanzado velocidad de crucero en esta segunda vuelta después de sumar 11 de 15 puntos posibles.

Los números de los de Sebas López en el Artés Carrasco son buenos: sólo han perdido dos encuentros frente a La Unión Atlético y el líder Águilas, este último el pasado mes de diciembre; y además firmaron tablas frente a Real Jaén, Extremadura y Recreativo de Huelva. Los otros siete compromisos en su estadio se saldaron con triunfos: Deportiva Minera, Puente Genil, Melilla, Malagueño y Almería B, UCAM y Antoniano; salvo el equipo de Checa, los demás metidos en descenso o peleando por no bajar.

Los murcianos tienen además marcados en rojo sus dos próximos compromisos seguidos en casa, ya que después de la visita del Xerez DFC les tocará recibir al Estepona, otro rival en puestos de descenso. De sumar los 6 puntos en juego y teniendo en cuenta los enfrentamientos directos, el Lorca probablemente se metería en zona de play-off de ascenso, quinta plaza que ahora está a dos unidades y que marca el Real Jaén con 41.

Curiosamente, los lorquinos han anotado más goles jugando a domicilio que actuando como local. En el Artés Carrasco sólo han acertado con la portería contraria en 11 ocasiones, aunque por contra se trata del segundo equipo menos goleado en su estadio, con sólo 5 tantos recibidos en 12 partidos. El 1-0 es el resultado más repetido, en un total de cuatro ocasiones: Puente Genil, Melilla, Almería B y Atlético Antoniano. También dejó la puerta a cero contra el UCAM (2-0), Jaén (0-0) y Recreativo (0-0) y protagonizó la mejor racha de victorias de la categoría, un total de siete seguidas.