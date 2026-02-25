Diego Caro: "Estoy convencido de que el Xerez DFC no va a descender"
El técnico apela a los últimos 30 minutos de "garra y carácter" de su equipo para agarrarse a una salvación que se ha complicado con la derrota ante el Real Jaén
Señala que la expulsión de Udom en la jugada del penalti que significa el 0-1 "desnivela" la contienda: "Esta vez todas las decisiones han caído en nuestra contra"
El fútbol es a veces muy cruel (1-2)
Diego Caro aparecía con cara de pocos amigos por la sala de prensa de Chapín después del varapalo sufrido por su equipo ante el Real Jaén. El técnico del Xerez DFC aseguraba que el partido tenía una lectura fácil y un antes y un después de la jugada del penalti que le costó la segunda amarilla a Udom y significó el 0-1 de los visitantes. Luego, valoró la reacción de sus jugadores con uno menos y lamentó la ocasión malograda por Dieste y que el 1-2 llegase en la acción siguiente.
"El partido se desnivela a partir del penalti y la expulsión, evidentemente. Hasta ese momento, el Jaén había tirado tan solo una vez a portería, que había sido fuera, y en un desajuste al principio. Y nosotros, bueno, lo estábamos intentando. La primera parte creo que terminamos bastante bien, encerrándolos a ellos allí, con varias situaciones de peligro, algún disparo". Pero todo se empieza a torcer "a partir del minuto 58, se produce el penalti y la expulsión. Es cierto que los cambios nos dan mucha energía, el equipo saca el orgullo, saca la garra, saca el carácter, que quizás muchas veces se le ha achacado, y en esos últimos 30 minutos no solo conseguimos empatar el partido, sino que tenemos el 2-1 en un balón de Cristian Dieste que la tiene dentro del área pequeña y que la para el portero, y prácticamente de esa jugada ellos hacen el 1-2 en una transición que teníamos que haber parado. Frustrado y triste, porque creo que se nos ha ido de una manera bastante injusta".
"Udom tiene amarilla desde el minuto 3 por una falta en el centro del campo de las que habrá habido diez en el partido"
Lógicamente, se le preguntó por la jugada clave y por un posible penalti en el último ataque de los locales. "Tengo que verlo bien", señalaba el técnico, que se quejaba más de la temprana amarilla a Udom en el minuto 4: "Es que tiene tarjeta en el minuto tres, en una falta en medio campo, una falta como habrá habido en el partido diez, y ya lo está señalando en el minuto dos, en el minuto tres... A partir de ahí, ya todos los demás jugadas polémicas, desgraciadamente han caído en nuestra contra. El otro día se le dio mucha importancia a un gol de córner que anulan (al Extremadura) y yo la he visto diez veces y todavía no sé si es fuera juego".
"El vestuario está mal, muy dolido, teníamos este partido marcado. Nos tenemos que levantar y sé que este equipo lo va a hacer porque me lo ha demostrado"
Con diez y contra once, el equipo mejoró, llegó a empatar y casi remonta, aunque Diego Caro explicaba que hasta el penalti, "teníamos el partido controlado. Creo que poquito a poco iba cayendo o podía caer de nuestro lado, veía que podía ir encaminándose con los cambios, que también nos podían aportar esa frescura y energía". Luego, con 0-1, "hemos sacado la casta, con uno menos hemos sido capaces de encerrar al Jaén, de tener situaciones de peligro, de hacer gol e incluso de, como he dicho, de tener el dos a uno. Una pena que al menos no nos hayamos llevado un punto, que creo que hubiera sido justo".
Obviamente, el vestuario estaba mal tras el encuentro: "Mal y muy dolido. Veníamos de una dinámica muy mala, de tres derrotas seguidas y como que nos estábamos levantando otra vez en cuanto a resultados con un empate en Puente Genil, que no fue nuestra mejor versión. El otro día mejoramos ante un gran rival y volvimos a sacar otro puntito, portería a cero... como que íbamos dando pasito a pasito escalando otra vez. Nos hemos ido muy frustrados porque era un partido que para nosotros lo teníamos muy señalado porque nos sacaba de ahí abajo. Y luego de la forma que se ha producido todo".
"La afición es soberana, tiene su opinión y ha visto su partido. Si tenemos unión, evidentemente va a ser más fácil. Si no, pues nos va a costar un poquito más"
No obstante, el técnico cordobés se agarra al calendario y a los diez partidos que restan para acabar la temporada. El equipo está a dos puntos del play-out y tres de la permanencia y no hay nada perdido: "Nos quedan 10 partidos, 30 puntos y el próximo lo tenemos el domingo nuevamente. Lo más difícil es levantarnos anímicamente, pero no hay otra. Con la actitud y la entrega que hemos tenido los últimos 30 minutos podemos obtener cualquier resultado ante cualquier equipo. Tenemos que mirar esos últimos 30 minutos, ese es el nivel que tenemos que encontrar rápidamente para obtener resultados positivos".
La afición despidió de nuevo con pitos a los suyos y Diego Caro apeló a la unión de todos, como ya ha hecho en más de una ocasión: "Es soberana y ellos tienen su opinión y han visto su partido y lo que ellos decidan es acatable por nuestra parte y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando e intentar revertir la situación de los malos resultados. Si tenemos unión, evidentemente va a ser más fácil. Si no, pues nos va a costar un poquito más, pero yo estoy convencido de que este equipo no va a descender. Quedan suficientes puntos para poder salir de ahí abajo".
