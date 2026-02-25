El fútbol es a veces muy cruel (1-2)

El Xerez DFC se complica la permanencia. El equipo de Diego Caro ha caído 1-2 en Chapín frente a un Real Jaén que ya está a las puertas del play-off de ascenso. Los azulinos se quedaron con diez por la expulsión de Udom en la jugada del penalti en la que se adelantó el Real Jaén. A la épica y con diez, Diego Iglesias empató el choque, Ilias -que no fue titular- se echó el equipo a la espalda, Dieste tuvo el 2-1 en en 88', apareció Rabanillo para salvar a los suyos y en la siguiente acción Siverio hacía el 1-2. Con este resultado, los azulinos siguen en puestos de descenso, a dos del Puente Genil (play-out) y a tres de La Unión Atlético.

Longo, titular; Ilias, banquillo

Tres novedades presentó el Xerez DFC con respecto al equipo que días atrás empataba, sin ideas, frente al CD Extremadura. Regresó al centro de la defensa Ekerette Udom una vez cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones. Fue el único cambio en la zaga, supliendo a Morante y acompañando a Juanjo Mateo, Rubén Cantero y Carlos Daniel. En la medular repitieron Rivelott y Yago Gandoy -Rafa Parejo cumplió su segundo partido de castigo por la roja que vio en Puente Genil-; a la línea de tres atacante se unió Diego Iglesias en lugar de Ilias, repitiendo Javi Feria y Julen Ekiza; y arribna en punta, primera titularidad para Samuele Longo por Dieste.

El primer susto para la parroquia local llegaba en el minuto 1 en una maniobra en la que Moha se metía en fuera de juego pero se desentendía del balón, entrado desde atrás Agus Alonso y encarando a Bloch, llegando providencial Rubén Cantero para arreglar el desaguisado.

Control del Jaén

El Real Jaén monipolizaba el esférico tocando con paciencia y apoyos constantes esperando alguna ruptura mientras que los xerecistas bastante tenían con correr detrás del balón en unos primeros minutos de absoluto control de los visitantes. Así, en una jugada muy elaborada, José Álvarez habilitaba a Alberto, que se colaba entre Cantero y Carlos Daniel, controlaba y enfilaba hacia Bloch, apareciendo en última instancia el pie del lateral izquierdo para, no sin correr riesgos, rebañar el balón.

Un buen cambio de orientación de Carlos Daniel fue el preludio del primer acercamiento de los locales, a los 17 minutos de partido. Diego Iglesias hizo la clásica, de fuera hacia dentro y preparándose el balón para su zurda, pero el disparo se marchaba un par de metros a la izquierda de la portería de Rabanillo.

Precipitado y con muchas imprecisiones, los jugadores de Diego Caro eran incapaces de dar tres pases seguidos y avanzar líneas ante un Real Jaén que seguía llevando el peso del partido aunque sin acercarse con peligro por la meta de Bloch, mucho más tranquilo que en el inicio del encuentro.

Se anima el Xerez DFC

Ñito González sacaba a Udom de su zona y el central se jugaba la segunda amarilla -vio una en los primeros minutos- en una entrada en la que por fortuna para él tocó balón, porque el centrocampista jiennense también se llevó el recado. El único peligro del Xerez DFC lo protagonizaba Diego Iglesias por la banda derecha, pero luego no ponía un centro bueno en las contadas ocasiones que su equipo le llevaba el balón a su zona. De Javi Feria, muy poca cosa en la primera mitad y Ekiza sólo voluntarioso pero poco acertado.

Sí estuvo más cerca del gol el Xerez DFC en el minuto 45 tras una recuperación de Javi Feria, cuyo disparo con la izquierda se marchaba muy cerca del palo izquierdo de Rabanillo. Y justo antes del descanso, primer disparo entre palos de los locales con un lanzamiento de Julen Ekiza a pase de Iglesias, centrado y que Rabanillo se quitaba de encima con los puños.

Salva Bloch

Manolo Serrano movió el banquillo en el descanso dándole una vuelta al centro del campo entrando Adri Paz y Nacho Vizcaíno por José Álvarez y Caballero. Sin embargo, fue el Xerez DFC el que pudo hacer el 1-0 en una internada de Julen Ekiza que Longo remataba fuera con la colaboración de Javi Moyano, que tocaba lo justo para desviar el remate, aunque el colegiado no concedía un córner claro.

El gas le duró muy poco al Xerez DFC y el equipo lagarto volvía a hacerse con el control del juego y estuvo a punto de adeltantarse en el marcador. Adri Paz dejó solo a Mario Martos ante el meta azulino, la picó con la derecha y el francés sacaba la mano izquierda tapando el hueco y salvando a los xerecistas de un gol que parecía seguro.

0-1, de penalti

El minuto 57 fue clave en el partido. Udom cometía un absurdo penalti sobre Agus Alonso en un centro raso de Ñito que ya había atrapado Bloch. El defensa agarró al delantero visitante y no lo soltó, el punta se tiraba al suelo y Rodríguez Marín señalaba los 11 metros y mostraba la segunda amarilla al nigeriano, que dejaba a su equipo con uno menos. Adri Paz engañó a Bloch lanzando a la izquierda del meta, haciendo subir el 0-1.

Con los cambios preparados, Diego Caro daba entrada a Ilias y Dieste por Ekiza y Longo y atrás movía a Carlos Daniel al centro de la defensa y Beny entraba para situarse en el lateral izquierdo. Mario Martos estuvo muy cerca de hacer el 0-1, pero su derechazo se iba ligeramente desviado. A partir de entonces, el Xerez DFC jugaba en el alambre, con uno menos y obligado a irse arriba para al menos salvar un punto.

1-1, Diego

Tocaba apelar a la épica y el equipo de Diego Caro iniciaba el posible camino de la remontada a los 68 minutos. Ilias habilitó con un buen pase a Diego Iglesias. El control orientado y en carrera del extremo derecho fue aún mejor, se plantó delante de Rabanillo y con la derecha le pegaba con todo el alma. Adentro.

Revolucionó el partido Ilias, desbocado, y quien parecía con uno más era el Xerez DFC y no el Real Jaén. El de Zizur Mayor caía en dos ocasiones al borde del área, pero Rodríguez Marín no pitó nada para enfado de la parroquia local y desde la frontal Curro hacía trabajar de nuevo a Rabanillo. El Jaén quería ponerle cloroformo al partido y el Xerez DFC rock'n'roll con 15 minutos más el descuento por jugar.

Perdona Dieste, no Siverio

Los minutos finales fueron trepidantes porque el Real Jaén ncesitaba los tres puntos para colocarse al borde del play-off y también asumía riesgos. La tuvo Dieste, pero se encontró con Rabanillo, que repelía el remate a bocajarro del delantero azulino tras una magnífica jugada de Ilias Charid. Perdonó el Xerez DFC y no lo hizo el Real Jaén en el 89', apenas un minuto después de la ocasión de Dieste. Mario Martos recortó hasta en dos ocasiones dentro del área, sentó a dos defensas y cedió a Siverio para que este marcase a placer.

En el descuento, pudo igualar de nuevo el equipo de Diego Caro, que volvió a encontrarse con Rabanillo y tras un córner al que subió Bloch se convirtió en una contra protagonizada por Mario Martos. El atacante cruzó todo el campo y ya dentro del área lanzaba a portería. Adri, que acompañaba la jugada, metió la bota justo antes de que el balón traspasara la línea, señalando la línea de Preferencia fuera de juego, por lo que el 1-3 no subía al marcador.