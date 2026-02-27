Diego Caro: "Lo del domingo es una final, y si ganas, te salvas"

Con la mente ya en resarcirse del último tropiezo en Chapín, el Xerez DFC prepara el encuentro ante el Antoniano del domingo, un partido para el que, según el técnico Diego Caro, "hemos estado trabajando el nivel anímico, porque el partido del miércoles nos llevamos a un palo, muchas situaciones que se dieron en el partido y situaciones adversas la gran mayoría, sobre todo las decisiones que hubo en el encuentro. Por eso hemos dedicado estos días a recuperar a la gente a nivel anímico, después a nivel físico y ya estamos centrados en el de Lebrija, que es sumamente importante".

Caro ensalzó el papel de los suyos en la segunda parte, especialmente en la última media hora, "donde estuvimos a un gran nivel, fuimos capaces de empatar el partido e incluso de tener opción de ganarlo, pero como digo al final del partido te llevas un palo y terminas perdiéndolo. Hay que recuperar a la plantilla anímicamente, ver el vaso medio lleno,e intentar sacar las cosas positivas. Esto no para, y el domingo tenemos que sacar el partido adelante".

El Municipal de Lebrija no será el campo más propicio, aunque si analizamos las estadísticas, el Xerez DFC ha sido capaz de ganar este año en campos igual de complicados. El técnico considera que el del Antoniano "es un campo con unas connotaciones totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados aquí en Chapin, campos de césped artificial, que está regular, las dimensiones... Pero a nosotros ya no nos valen las excusas, aquí vale competir y sacar puntos y no hay más porque estamos en una situación que nos da igual el campo que juguemos, el rival que juguemos, el ambiente que haya, todo nos tiene que dar igual, absolutamente todo. Nosotros nos estamos jugando muchísimo todos y tenemos que ir a morir allá en Lebrija".

Para Caro, el encuentro del domingo "es una final, verlo como que si ganas te salvas, hay que verlo así y esa es un poco la idea que le estamos transmitiendo a la plantilla, la importancia del encuentro, máxima concentración, motivación máxima e intentar sacar los tres puntos porque incluso siendo un campo difícil, ya hemos sido este año capaces de ganar en campos así".

Consciente de las dimensiones del terreno de juego, la pérdida de Udom se antoja importantísima. "No contar con él es la nota más negativa porque al final es un futbolista que a nosotros en la zona de balón parado nos da mucho, tanto a favor como en contra, ya lo sufrimos el día de Extremadura, un equipo que sin crearnos grandes ocasiones en juego, nos puso en dificultades a balón parado y sufrimos. Con Udom, como se vio ante el Puente Genil, solventamos esas situaciones por eso lo echaremos de menos".

Por eso, frente al Antoniano "los que jueguen tendrán que tener la capacidad de ganar esos duelos en juego áereo, estar concentrados, conceder pocas situaciones de esas, porque es un campo muy propicio a este tipo de acciones a balón parado, saques de esquina, faltas, saque de banda... Ellos te la meten dentro en el área, tienen gente corpulenta y con buena talla, pero que hay que competir, hay que competir, dar el máximo y sin excusas, sin nada, competir y sacar el partido adelante".

El pasado miércoles dio la primera titularidad a Samuele Longo. Sobre la aportación del italiano, Caro destacó que "va poco a poco, al final, es verdad que no tiene el ritmo que pueda tener Christian Dieste, porque Dieste lo está jugando prácticamente todo, pero bueno, él tiene una actitud muy buena, muy positiva, es un futbolista que ya tiene un currículum, como hemos hablado otras veces, y un bagaje francamente bueno y está claro que nos va a ayudar y nos va a dar. Samuele viene a sumar y la actitud que tiene día a día es extraordinaria, muchas veces incluso, lo he comentado con él, le puede ese querer dar más, y eso es bueno, porque transmite positivismo, transmite buenas cosas y buenas vibraciones a sus compañeros. Le falta pues coger un poquito más, ese ritmo de competición, hacer un gol, evidentemente a los delanteros eso le da el plus y poco a poco irá a más. Yo estoy contento con él, con su trabajo diario y estoy seguro que nos va a dar cosas, sin ningún tipo de duda".

Del rival del domingo, el técnico azulinio reconoció que "vienen también de una dinámica parecida a la nuestra, porque han pillado varios partidos fuera de casa consecutivos, y fuera de casa es muy difícil puntuar y a ellos les ha pasado eso. Tuvieron la derrota en casa con Estepona, que puede ser parecida a la que tuvimos nosotros con UCAM y luego dos o tres salidas seguidas que han perdido, el partido de Extremadura, y el partido de Lorca. Es un poco lo que nos pasó a nosotros en ese cúmulo de tres o cuatro partidos que no fuimos capaces de ganar antes de empatar en Puente Genil y de empatar después aquí con Extremadura. De todas maneras, en su campo han demostrado ser muy fuertes, que han competido incluso con equipos de superior categoría en Copa del Rey y eso les hace poderosos como locales".

Por esta razón, espera un choque "con mucho juego directo, mucha segunda jugada, muchos centros, y seguro que meterán mucho balón en área para que pasen cosas. Lolo Rosano lo tiene trabajado bien y saben a lo que juegan. Además, en casa la afición prieta bastante la afición. Por eso nosotros debemos igualar el nivel competitivo y saber que nos estamos jugando mucho".

Con la presencia de aficionados azulinos en la grada, Diego Caro ha querido agradecer "el ánimo que la afición nos dio el miércoles. El otro día cuando nos quedamos con diez, la afición respondió y fue ese número once e incluso el 12, porque nos llevó en volandas. Quiero agradecérselo porque se me pasó en la rueda de prensa, pero lo digo ahora. Sólo les vuelvo a pedir que sigan con nosotros en estos momentos difíciles, tenemos que ir todos a una y tener unión. Ojalá podamos conseguir los tres puntos en Lebrija y dedicárselos a ellos".