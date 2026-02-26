El partido entre Antoniano y Xerez DFC ya tiene árbitro designado

Antonio Pozo Fernández, adscrito al colegio ceutí, será el encargado de dirigir el encuentro que el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana enfrente en Lebrija al Atlético Antoniano y Xerez DFC.

El árbitro caballa ya dirigió al conjunto jerezano esta temporada. Fue concretamente en la jornada 7 en Chapín frente al Águilas, partido que finalizó con empate a un tanto. En dicho duelo mostró ocho cartulinas amarillas.

En lo que va de competición en Segunda RFEF ha pitado diez encuentros, de ellos siete en el grupo IV. Estos diez encuentros pitados ha habido sólo una victoria visitante, la cosechada por la Deportiva Minera en su visita al Atlético Malagueño. El resto de partidos se han saldado con tres victorias locales y seis en empate.

Pozo Fernández ha mostrado un total de 56 amonestaciones en estos diez encuentros, es decir, una media de 5,6 amarillas por partido. Por contra, en estos diez encuentros no ha mostrado ninguna roja.