Diego Caro: "Tengo fuerzas para sacar esto adelante"

Diego Caro, técnico del Xerez DFc, aseguraba tras la derrota de su equipo en el Artés Carrasco de Lorca que se encuentra "con fuerzas" para seguir al frente del equipo y convencido de lograr la permanencia, aunque cuando se le preguntó por una posible destitución comentó que "es algo que debe decidir la directiva y el director deportivo". El entrenador cordobés señalaba tras el partido que "había que tener más hambre" en un partido que su equipo jugó con uno más más de una hora y pidió perdón a la afición y a la directiva "porque está claro que los que estamos fallando somos los que estamos en el campo y el cuerpo técnico".

El preparador azulino vio un partido antes de la expulsión y otro distinto tras quedarse el Lorca con diez. "Ellos entraron bien y nos costó adaptarnos y a partir de la de la expulsión el partido es otro, se repliegan y nosotros lo hemos intentado por todos los medios, abrir el campo, meter centros, pero si no tienes remate ni disparo a portería y no tienes gol pues es muy difícil no sólo ganar sino empatar".

El Xerez DFC lleva ocho jornadas sin ganar y se encuentra a cinco puntos de la permanencia. Caro pedía "perdón" a la afición y a la directiva, "que nos lo da todo. Nuestra afición ha estado con nosotros en todo momento, nos ha apoyado en Chapín incluso cuando perdimos contra el Jaén, nos alentaron y nos ayudaron hasta el final. Ni la afición ni la junta directiva han fallado, estamos fallando nosotros, los que estamos en el campo y el cuerpo técnico. No les podemos pedir absolutamente nada más, al revés, hay que pedir perdón porque somos nosotros los que tenemos que dar un paso adelante, tener más actitud y trabajar más aún si cabe"

El Lorca "ha hecho su partido, lo hemos sometido, lo hemos metido en su campo, pero no hemos sido capaces de finalizar jugadas y así ganar un partido es imposible. Han tenido dos ocasiones, el tiro de medio campo y el gol de Naranjo al borde del área. Sabíamos que su pierna hábil es la derecha, se abre el balón ahí y la pega el palo. Y nosotros si no rematas centros, si no eres capaz de finalizar jugadas es imposible ganar un partido ni contra diez ni contra ocho ni contra nadie".

Se le preguntó por una posible destitución y comentaba que "eso es algo que debe decidir la directiva y el director deportivo. Yo tengo claro que tengo que seguir trabajando, tengo fuerzas para sacar esto adelante, no tengo ningún tipo de duda y ahora tengo que levantar un vestuario que evidentemente está muy dolido. A empezar otra vez a trabajar, viene el Melilla y tenemos que dar un paso adelante como he dicho anteriormente".

Para finalizar, añadía que "hay que dar un paso adelante si realmente queremos salvarnos, hay que tener actitud, hay que tener mucha más hambre, no teníamos que haberles dejado salir de su campo, todos los equipos compiten, en esta categoría todo el mundo compite, te quedes con diez o con once. No hay que hablar nada, lo que hay que hacer es trabajar y preparar el próximo partido y sacarlo adelante. Ahora tenemos tres partidos con equipos que están por debajo de nosotros y para nosotros son finales".