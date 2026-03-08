Este barco se hunde (1-0)

Ni jugando contra diez más de una hora de partido. El Xerez DFC ha caído en el Francico Artés Carrasco ante un Lorca al que le ha valido el tanto de Naranjo a nueve minutos del final cuando los azulinos buscaban el gol que les hubiera acercado a la permanencia en Segunda RFEF. Al contrario, los xerecistas suman la octava jornada sin ganar y ahora están a cinco puntos de la salvación y a cuatro del play-out que marca el Puente Genil. El barco azulino se hunde un poco más. Con un hombre más sobre el terreno de juego, dominó en una segunda parte, abrió el juego por las bandas y dispuso de incontables saques de esquina y centros, pero sin remate no hay nada que hacer y a falta de nueve minutos, Naranjo sentenciaba al equipo de su exentrenador con un golazo.

Samuele Longo fue baja de última hora por unas molestias musculares según anunciaba el club una hora antes del encuentro. De ahí que la expedición estuviese formada por 21 jugadores incluyendo al canterano Domi. Diego Caro le dio de nuevo la titularidad a Marcelo en el lateral derecho y también volvía a la defensa Udom, baja por sanción en Lebrija. Curro Rivelott, también ausente en casa del Antoniano, regresaba al once formando pareja con Rafa Parejo en la medular. Las novedades en ataque fueron Ilias Charid y Dieste, con Sergio García en la banda izquierda y Berto en la derecha.

Arrancó el partido con una amarilla para Ilias Charid -la quinta y por tanto baja para el próximo partido ante el Melilla- por juego peligroso y una absurda falta de Rafa Parejo sacando el brazo e impactando a un contrario que bien le pudo costar también una cartulina. Fran Árbol, meta del Lorca, iniciaba el juego subiendo la bola casi hasta el centro del campo y Fromsa cabeceaba fuera un saque de esquina en el primer escarceo de los locales. Udom también veía la amarilla a los 12 minutos al obstaculizar el avance de Naranjo, que tras 'cachita' se iba a adentrar en el área local y tras la falta Bloch montaba una contra que Dieste no supo culminar.

Perdona Berto

Un centro de Marcelo al punto de penalti lo remataba de primeras Ilias Charid, pero el disparo del xerecista lo tapaba Fromsa a córner cuando ya se cantaba el 0-1 a los 20 minutos de partido. Fue la primera ocasión clara de un encuentro muy igualado y con un Xerez DFC que había logrado equilibrar la salida más entonada de los locales, a los que les costaba un mundo llegar arriba. La réplica del Lorca se la fabricó Naranjo con un buen desmarque y un pase de Monteverde, cruzándose providencial Udom para enviar a saque de esquina.

Sergio García fue el mejor de los azulinos en Lorca. / Juan Antonio Zarzuela

La tuvo el Xerez DFC a los 25 minutos. Sergio García le robaba la cartera a un defensa local, abría a Berto, que ponía el balón en el segundo palo a Ilias, este la colocaba en el punto de penalti, fallaban los centrales del Lorca en el despeje y Berto, que había seguido la jugada y con todo a favor definía mal, pegándole al centro y ahí estaba Fran Árbol para despejar con los pies.

El Lorca se queda con 10

Estaba dando mucho de sí la primera mitad y una de las claves del partido acaecía a los 25 minutos cuando Willy Ibáñez llegaba muy tarde en una acción sobre Ilias, lo cazaba por detrás y el colegiado no dudaba ni un instante en sacarle la tarjeta roja directa. Berto buscó el 0-1 en un lanzamiento que se marchaba fuera y en la siguiente acción Juanma Acevedo paraba el balón dentro del área y a la media vuelta disparaba al centro, atrapando Bloch sin problemas.

A la contra volvió a llevar peligro el Lorca en una rápida conexión entre Juanma Acevedo y Adrián Heredia, que buscó perfilarse para la pierna derecha sacando un disparo que tapaba Udom. En la contrarréplica, Ilias profundizó por la izquierda, tras asistencia de Sergio García, que se quedaba parado y no seguía la jugada, acabando una primera mitad en la que curiosamente el Xerez DFC había sido mejor hasta quedarse con uno más.

Cambios en el descanso

Diego Caro no se la jugó con Udom, con amarilla, y en el paso por vestuarios lo dejó en el banquillo dando entrada a Morante. Introdujo otra variación, con Javi Feria al verde en lugar de Berto. Un pase del ex del sanluqueño a Marcelo y el centro de este al punto de penalti no lo alcanzaba a rematar bien Ilias Charid en el primer acercamiento claro de la segunda mitad.

Curro Rivelott cubre el balón ante el exxerecista Álvaro Martínez. / Juan Antonio Zarzuela

El Xerez DFC dio un claro paso adelante y el Lorca, con uno menos, se encerraba atrás. El gol parecía cuestión de tiempo. Dieste recibía en el área y en lugar de revolverse quiso ceder de cara a Ilias, llegando Fromsa para despejar. El Lorca era un frontón, muy aculado y sufriendo ante el empuje de los xerecistas. Un lanzamiento desde 45 metros de Juanma Acevedo con Bloch adelantado puso el corazón en un puño en los visitantes, pero el meta reculó bien para atrapar en dos tiempos.

Dominio xerecista

Los azulinos intensificaban su dominio y con media hora por delante seguían percutiendo con paciencia la defensa local, que achicaba agua como podía, concediendo saques de esquina que no aprovechaban los visitantes. Un centro pasado de Sergio García lo recogía Marcelo en el segundo palo. El jerezano devolvía el balón al corazón del área, pero no había nadie por allí para rematar, despejando un defensa.

Javi Feria se marcha de William. / Juan Antonio Zarzuela

Sebas López refrescaba con cambios a su equipo, muy cansado después de correr detrás del balón desde que se quedaba con diez en la primera mitad, y Diego Caro también retiraba a Ilias, con cara de incredulidad, por Julen Ekiza. Lo último que hizo el de Zizur Mayor fue un jugadón marchándose del exxerecista Álvaro Martínez sin que su centro atrás lo llegase a conectar Dieste.

Jarro de agua fría

Y en una contra, el Lorca se adelantaba en el marcador con un golazo de Naranjo a nueve minutos del final. William peleó hasta en dos ocasiones el balón ante una defensa muy blandita, dividió hacia Naranjo, que en la frontal se perfilaba a la pierna derecha y lanzaba un latigazo que se colaba junto al palo izquierdo de Bloch. Caro movió por última vez el banquillo quitando a Sergio García, el que más peligro estaba generando con sus centros, y dando entrada al canterano Domi. Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo. Ocho partidos sin ganar, crisis galopante y la permanencia a 5 puntos, más lejos que nunca esta temporada.