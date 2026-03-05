Diego Caro ha logrado el 43% de los puntos desde que llegó al Xerez DFC

Con el empate cosechado el pasado domingo en Lebrija, el Xerez DFC de Diego Caro suma 22 puntos desde que el técnico cordobés se hizo cargo del equipo.

Caro debutó en el banquillo azulino en la jornada 9 venciendo precisamente al Atlético Antoniano, y desde entonces ha obtenido cinco triunfos y siete empates y cinco derrotas. Bajo sus órdenes, el Xerez Deportivo ha ganado, además del Antoniano (2-0), a Puente Genil en Chapín (1-0), Estepona en el Francisco Muñoz Pérez (0-2) y en Linarejos ante el Linares Deportivo por (1-2).

Además, ha obtenido tajada enfrentándose al Almería B en Chapín (1-1), al UD Melilla en el Álvarez Claros (1-1), y ante el Recreativo de Huelva (1-1) y Lorca Deportiva (0-0) también en casa.

Asimismo, ha perdido en el derbi ante el Xerez CD (1-0), un partido en el que tuvo ocasiones para empatar, sobre todo una final de Emaná que no acertó a rematar, ante el Yeclano (3-0), quizás la única derrota incontestable, UCAM Murcia (1-2), donde también pudo haber rascado algún punto por juego y ocasiones, Atlético Malagueño (2-1) y Real Jaén (1-2), otro partido en el que mereció más.

Con estos datos, en una hipotética clasificación desde la jornada 9, fecha en la que se hizo cargo del equipo el preparador cordobés, el Xerez DFC estaría ahora mismo en la décima posición, fuera de la zona de descenso.

Hay que tener en cuenta que Caro llegó a Jerez para tomar las riendas de un equipo que sólo había sumado 6 puntos de 24 posibles, es decir, Antonio Fernández, técnico anterior, había logrado solamente un 25% de los puntos en juego.

A día de hoy, el entrenador xerecista ha logrado el 43% de los puntos en disputa, pues ha logrado 22 de los 51 puntos en competición, es decir, las 17 jornadas que lleva al frente del plantel.

En esa hipotética clasificación, el líder sería el Águilas con 31 puntos, seguido de Recreativo de Huelva y del Lorca, próximo rival de los azulinos, ambos con 30 puntos, y por abajo estarían Malagueño (12 puntos), Almería B (15),Estepona (16), Melilla (16, aunque tienen un partido menos), Yeclano (20), Atlético Antoniano (21), La Unión (21) y Puente Genil (22).