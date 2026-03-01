Diego Caro: "El punto es bueno, pero nos vamos con un sabor agridulce por el penalti fallado"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, reconoció al término del encuentro que "ha sido un partido con mucho envío, mucho duelo, mucha segunda jugada, algo que se prevía en este campo. En la primera parte hemos estado bien, teniendo todo controlado, pero en la segunda sí que es verdad que con el aire en contra ellos han empujado pero no recuerdo situaciones de peligro claras del Antoniano. La más clara la hemos tenido nosotros con el penalti, y no hemos conseguido materializarla, y al final, un empate que nos sabe a poco por el trabajo que se ha hecho".

Sobre los penaltis fallados, que suma el equipo tres esta temporada, del preparador cordobés dijo que "los penaltis los están lanzando los delanteros que son especialistas y tienen más hambre de gol". Además, respecto al mismo señaló que "ha sido un penalti que han hecho a Samu Longo y como el del otro día ante el Jaén donde llega antes que el defensa y lo derriba, igual que el que le hicieron el miércoles a Carlos Dorado, pero el árbitro no lo pitó. Él era el encargado de lanzarlo y quien lo tiene es el que tiene la posibilidad de meterlo o fallarlo".

Caro valoró también el hecho de ganar el gol-average al Antoniano con el empate. "Ya nos pasó en Puente Genil, y hemos visto que el equipo está muy serio, porque incluso hoy hemos subido nuestro nivel de fútbol yéndonos a campo contrario. Creo que hemos estado mejor que ese día, pero bueno, lo importante es sumar que aunque no es lo que queríamos porque ellos no nos han creado ocasiones, sí que nos viene bien para seguir".

Del Antoniano, confesó que "es un equipo al que se le saca todo el rendimiento. Para mí es un acierto contar con Lolo Rosano que es un entrenador competitivo, que le apasiona este deporte y que le sacan un rendimiento extraordinario. Es un club que está compitiendo muy bien esta categoría, de hecho, le he deseado que nos salvemos los dos".