Diego Caro recuperará efectivos para el choque en Melilla

Diego Caro va a recuperar a varios jugadores para el encuentro que el próximo domingo tiene que afrontar el Xerez DFC en el Álvarez Claro de Melilla. Los azulinos tienen una complicada a terreno de un equipo que ha sumado 9 de sus 10 puntos en su feudo y que, como los xerecistas, no están cumpliendo con las expectativas.

El técnico cordobés no ha podido contar en sus dos primeros partidos como azulino con dos futbolistas que esta semana deben estar ya en la lista de convocados, Stephane Emaná y Fran Viñuela. El delantero lleva más de un mes en el dique seco, se lesionó a principios de octubre en Jaén, sufrió una rotura muscular en el biceps femoral de la pierna izquierda de la que recayó a finales del pasado mes.

El punta sólo ha podido participar hasta el momento en las cuatro primeras jornadas y de manera más testimonial que otra cosa, ya que siempre ha salido como recambio de Christian Dieste y apenas sumaba 59 minutos en sus piernas hasta el momento de lesionarse. Emaná ya trabajó parte de la pasada semana al mismo ritmo que sus compañeros y en teoría debe estar disponible para el encuentro de este domingo en el Álvarez Claro.

Por su parte, también encara la etapa final de recuperación Fran Viñuela, quien se perdió los encuentros contra Antoniano y Almería B por una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha. El extremo derecho está bastante recuperado y todo apunta a que podrá entrar en la citación de jugadores que viajen a tierras norteafricanas.

Hasta caer lesionado, Viñuela era uno de los futbolistas más utilizados por Antonio Fernández -aún no ha podido jugar con el nuevo técnico- con cinco titularidades en los partidos frente a La Unión, Atlético Malagueño, Yeclano, UCAM Murcia y Extremadura, teniendo también minutos en los otros tres encuentros en los que partió desde el banquillo: Minera, Jaén y Águilas. En total, acumula 394 minutos.

Tanto Antonio Fernández primero como Diego Caro ahora han echado en falta algo más de profundidad de banquillo y alternativas en el ataque. La única opción de primera plantilla ha sido Diego Iglesias en estos últimos encuentros para la banda derecha, mientras que Dieste no tiene recambio natural sin Emana, al margen de los canteranos Dani Torres y Domi, que tuvieron un debut testimonial frente a UCAM Murcia y Antoniano respectivamente.